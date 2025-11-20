제조역량 기반 차세대 AI 생태계 구축…현장기술·첨단연구 접목해 국가경쟁력 높인다

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국폴리텍대학과 카이스트(KAIST)가 제조 기반의 ‘피지컬 인공지능(Physical AI)’ 생태계를 구축하기 위해 손을 맞잡았다.

현장 중심 직업교육기관과 국내 최고 연구기관이 협력하는 구조로, 정부가 추진하는 ‘모두의 AI’·‘X-AI 융합 인재 양성’ 기조에도 부합하는 실질적 인재 양성 모델이라는 평가가 나온다.

한국폴리텍대학은 20일 서울 코엑스에서 카이스트와 피지컬 AI 분야 전문인력 양성과 기술 교류를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 ▷교원·연구진 상호 교류 및 공동 연구 ▷피지컬 AI 우수 인재 교육 협력 ▷인력·시설·장비를 활용한 제조 기반 AI 창업 플랫폼 구축 ▷공동 정책연구 등 폭넓은 협력을 담고 있다. 폴리텍의 현장 실무교육과 카이스트의 R&D 역량을 결합해 산업현장으로의 기술 확산과 차세대 기술 인재 배출을 본격화한다는 계획이다.

이날 두 기관은 ‘2025 피지컬AI 글로벌 포럼’의 연계 세션도 공동 주관했다. 포럼에서는 장영재 카이스트 교수의 ‘AI 전환기, 융합인재 확보 방안’, 이혜정 폴리텍 교수의 ‘X-AI 기반 기술인재 양성 전략’ 등 주제 발표와 함께 ‘피지컬AI 패러다임에서 폴리텍의 도전과 기회’ 토론이 이어졌다.

이철수 폴리텍대학 이사장은 “최근 젠슨 황 엔비디아 CEO가 이재용·정의선 회장을 연달아 만난 것처럼, 산업계는 지금 ‘피지컬 인공지능’이라는 거대한 전환점을 맞고 있다”며 “카이스트의 지식과 폴리텍의 현장기술을 결합해 대한민국 제조 경쟁력을 다시 한 단계 끌어올리겠다”고 말했다.

이광형 카이스트 총장도 “AI는 가상의 영역을 넘어 물리세계와 결합하며 산업 패러다임을 근본적으로 바꿔가고 있다”며 “첨단 연구성과가 실제 산업으로 확산될 수 있도록 폴리텍과 함께 융합형 인재 양성에 앞장서겠다”고 강조했다.

업무협약은 1년 단위로 체결되며, 별도 서면 통보가 없을 경우 최대 10년까지 자동 연장된다. 양 기관은 향후 공동 연구, 정책개발, 창업 생태계 구축 등 협력 범위를 지속 확대할 방침이다.