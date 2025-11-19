우수 운영기관의 현장 의견 반영, 간호·간병통합서비스 질 향상 기대

[헤럴드경제=이태형 기자]국민건강보험공단은 간호·간병통합서비스 현장 중심의 제도 개선을 위한 ‘제2기 패널병원’으로 제공기관 36개소를 선정했다고 19일 밝혔다.

패널병원은 적정한 규모와 시설 수준을 갖추고 간호·간병통합서비스 사업을 모범적으로 운영하는 우수 의료기관으로, 상급종합병원 10개소, 종합병원 16개소, 병원 4개소, 통합재활병동 운영기관 6개소가 선정됐다.

특히 건보공단은 새로운 정책 환경 변화와 다양한 의료기관의 특성을 폭넓게 반영하기 위해 종별, 지역별, 기관의 우수성을 종합적으로 고려해 제1기 30개소보다 규모를 확대·선정했다고 밝혔다.

이번 제2기 패널병원은 2026년부터 2027년까지 2년간 활동하며, 정기회의 참석, 제도 관련 조사 참여 등을 통해 서비스 질 향상에 중요한 역할을 수행하게 된다.

서경숙 건보공단 보건의료자원실장은 “이번에 지정된 우수 운영기관인 패널병원의 활동을 통해 현장의견을 반영해 간호·간병통합서비스 제도를 개선하고, 이를 통해 국민에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.