지상 최고 44층, 전용 84~176㎡ 총 753가구 울산 최초 ‘H 사일런트홈 시스템Ⅰ’ 적용

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 12월 울산광역시 남구 야음동 일대에 힐스테이트 선암호수공원을 분양한다고 19일 밝혔다.

힐스테이트 선암호수공원은 울산광역시 남구 야음동 830-1번지 일원에 위치하며 지하 6층~지상 최고 44층, 84~176㎡(이하 전용면적) 아파트 631가구, 84㎡ 오피스텔 122실 등 총 753가구 규모로 조성된다.

아파트 타입별 가구수는 ▷84㎡A 234가구 ▷84㎡B 194가구 ▷84㎡C 119가구 ▷84㎡D 80가구 ▷168㎡ 2가구 ▷172㎡ 1가구 ▷176㎡ 1가구다. 최상층에 자리하는 168·172·176㎡ 펜트하우스 타입은 단 4가구 뿐인 희소성과 차별화된 상품 완성도, 선암호수공원 파노라마 조망까지 갖췄다. 오피스텔 타입별 호실수는 84㎡A 64실, 84㎡B 58실로 구성됐다.

단지가 들어서는 야음동 일대는 울산을 대표하는 고급주거타운으로 거듭나고 있다. 야음동 일대에는 총 7개 구역에서 정비사업이 추진 중이며, 이 중 힐스테이트 선암호수공원(1단지·2단지)을 포함한 총 3개 단지가 이미 착공 단계에 돌입했다.

힐스테이트 선암호수공원은 울산 남구의 핵심 주거 중심지이자 산업·비즈니스의 중심권역에 들어서는 주거 단지로, 풍부한 생활 인프라와 쾌적한 자연환경을 동시에 누릴 수 있다.

단지 인근에는 롯데백화점, 현대백화점, 뉴코아아울렛, 야음시장 등 뛰어난 상권과 용연초, 야음초, 대현고, 신선여고 등 명문학교가 인접해 있다. 대현동, 수암동 학원가 접근이 용이해 교육환경이 우수하다.

교통여건도 탁월하다. 번영로, 수암로 등 주요 간선도로 이용이 편리해 울산 도심과 산업단지, 인근 생활권으로의 접근성이 우수하다. 차량으로 약 10분 거리에 위치한 태화강역(동해남부선·KTX)을 통해 서울까지 약 3시간대, 부산까지 약 1시간대로 이동할 수 있다.

시외·고속버스 터미널도 가까워 광역 교통 편의성이 뛰어나다. 특히 트램 2호선(예정)이 통과하는 야음사거리역이 가까이 위치한 역세권 입지로 탈바꿈할 예정이며 인근 트램 1호선 사업도 계획돼 있다.

단지 바로 앞에는 선암호수공원이 자리해있다. 단지 인근에는 울산대공원, 신선산, 함월산 등 대규모 녹지가 위치해 있다. 울산의 산업·비즈니스 핵심축인 울산미포국가산업단지와도 가까운 입지에 자리잡고 있다. 울산미포국가산업단지는 2023년 산업통상자원부로부터 이차전지 특화단지로 지정되며, 미래형 첨단산업 클러스터로 주목받고 있다.

현대건설은 힐스테이트 선암호수공원에 울산 최초로 특허 기술인 ‘H 사일런트홈 시스템Ⅰ(거실·주방·복도)’을 적용했다. 단지 외관에는 전면 유리난간을 적용해 도시적 감각과 개방감을 동시에 살린 점이 특징이다. 내부는 고급 마감재를 옵션으로 구성했으며, 4베이(Bay) 판상형과 타워형 혼합구조로 구성돼 개인 라이프스타일에 따라 고를 수 있도록 선택의 폭을 넓혔다.

특히 현대건설의 특화 주거상품 ‘H 시리즈’가 적용돼 거주자의 라이프스타일에 따라 공간 활용도를 극대화했다. 특화 상품으로 적용되는 ‘H업앤다운 테이블’은 물론 ‘H룸인룸(Room in Room)’은 침실 두 개를 슬라이딩 도어로 연결해 서재, 취미실, 별도의 침실 등으로 사용할 수 있다. ‘H멀티라운지’는 침실 일부를 줄여 여가 및 취미 생활을 위한 별도 공간으로 구성할 수 있다.

힐스테이트 선암호수공원은 울산 최고층 스카이라운지를 갖춰 조망권을 보장한다. 스카이라운지는 1단지 34층과 2단지 22층에 각각 마련해 단지별로 각각 선암호수공원과 울산 도심의 조망을 즐길 수 있다. 호텔식 컨시어지와 비서 서비스, 비대면 진료, 스카이라운지 카페 24시 운영 등 다양한 생활 편의 프로그램을 통해 단지 안에서도 호텔 수준의 프라이빗 라이프스타일을 누릴 수 있다.

현대건설 관계자는 “힐스테이트 선암호수공원은 울산 남구의 미래 주거 중심인 야음동에서 브랜드와 기술, 설계, 입지 등 모든 요소를 갖춘 주거단지”라며 “높은 상품성과 차별화된 주거 공간으로 울산의 새로운 고급 주거 단지의 기준을 만들어갈 것”이라고 밝혔다.

견본주택은 울산광역시 남구 달동 1325-14 일원에 12월 오픈 예정이다. 입주는 2028년 2월 예정이다.