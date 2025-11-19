앰코테크놀로지코리아, 송도공장 반도체 테스트동 착공

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 송도국제도시가 반도체 산업 도약에 한걸음 더 다가섰다.

반도체 패키징·테스트 기업 앰코테크놀로지코리아㈜(Amkor Technology, Inc.)는 19일 송도국제도시 첨단산업클러스터(B) 내 송도공장의 반도체 테스트동 증축에 착수했다.

인천경제자유구역청에 따르면 앰코테크놀로지코리아는 송도사업장(인천 연수구 송도동 220, 부지면적 18만5689㎡)에 외국인직접투자(FDI) 2661억원을 투입해 첨단 반도체 테스트 및 고성능 패키징 분야의 생산 역량을 강화할 계획이다.

이번 증축에는 신축 제조동, 클린룸 구축, 최첨단 공정설비 도입 등 주요 인프라 확충이 포함돼 있다.

지상 4층으로 연면적 4만6200㎡의 건물로 지어진다. 오는 2027년 양산이 목표다.

이번 증설로 첨단 기술력 강화 및 반도체 공급망 주도권 확보를 통한 미래 시장 선점이 기대된다.

또 지역 우수 인재의 신규 고용은 물론 항공물류 활성화, 해외 고객 및 협력사 내방 증가 등 다양한 경제적 파급효과가 예상된다.

앰코테크놀로지는 나스닥에 상장된 세계 2위 반도체 패키징·테스트 기업으로 글로벌 시장 점유율 15%를 보유하고 있다.

송도·부평·광주(본사) 등 국내 3개 사업장을 포함해 세계적으로 8개국 20개 사업장을 두고 있다.

특히 송도사업장은 그룹 내 유일한 ‘글로벌 R&D 및 테스트 허브’로, 연구개발(R&D)부터 반도체 패키징·테스트까지 모든 후공정이 집약된 풀 턴키(통합제공) 시스템을 갖추고 있다.

지난 2016년 말 1조7000억원을 투입, 송도에 입주해 현재 4000여 명의 임직원이 근무 중이다.

윤원석 인천경제청장은 “글로벌 반도체 산업 성장에 발맞춰 기업 지원 및 투자 유치 확대에도 힘쓰겠다”고 말했다.

이날 착공식에는 강감찬 산업통상자원부 무역투자실장, 윤원석 인천경제청장, 케빈 엥겔(Kevin Engel) 앰코테크놀로지 글로벌 COO, 이진안 앰코테크놀로지코리아 대표이사를 비롯한 150여명의 관계자가 참석했다.