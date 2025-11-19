21발 예포 발사하고 낙타와 말 도열 오찬 공연서 ‘울고 넘는 박달재’ 연주 대통령궁엔 태극기와 UAE 국기 게양 주요 랜드마크 외벽에 ‘태극기 조명’

[헤럴드경제=서영상(아부다비)·문혜현 기자] 아랍에미리트(UAE)를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 18일(현지시간) 극진한 예우가 돋보이는 정상회담을 치렀다.

이날 오전 정상회담을 위해 이 대통령을 태운 흰색 벤츠가 아부다비 대통령궁을 향해 가는 길에는 태극기와 UAE 국기가 줄지어 게양돼 맞이했다.

이 대통령 차량이 대통령궁 경내에 진입하자 UAE 측은 21발의 예포를 발사했고, 낙타와 말을 도열시켜 예우를 다했다. 또한 공군 비행시범단의 에어쇼, 어린이 환영단 등으로 이 대통령의 첫 국빈방문을 성대히 맞이했다.

이어 전통음악이 연주되는 가운데 의장대가 칼을 흔들며 환영했다.

특히 긴팔의 흰색 전통 의상을 입은 여성들이 히잡을 풀고 긴 머리칼을 흔드는 ‘칼리지 댄스’를 선보여 눈길을 끌었다.

이는 현지 남성들의 악기 연주에 맞춰 여성들이 머리를 흔드는 공연으로, 귀한 손님이나 결혼식, 축제 등에서 행해진다. 유네스코 인류무형문화유산이기도 하다. 지난 5월 도널드 트럼프 미국 대통령의 UAE 방문 당시에도 화제가 된 바 있다.

이어진 오찬 공연에서 UAE 측은 우리 가요인 ‘울고넘는 박달재’와 ‘제3한강교’를 연주했다. ‘울고넘는 박달재’는 김혜경 여사의 고향인 충북에 있는 박달재를 소재로 삼고 있어 선택했다고 한다. ‘제3한강교’는 UAE와 한국과의 가교를 뜻하는 의미에서 선정된 곡이다.

이날 저녁에는 현존하는 최고층 빌딩 ‘부르즈 칼리파’에 대형 태극기 현수막 조명이 걸렸다. 전날에도 이 대통령을 맞이하는 환영의 의미로 UAE 국영석유회사 본사인 애드녹과 무바달라 타워, ADGM 등 아부다비의 주요 랜드마크 건물 외벽에 태극기 조명이 점등됐다.

UAE 측이 준비한 식사 역시 현지 음식에 우리 입맛을 고려해 섬세하게 준비한 점이 돋보였다는 후문이다. 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령은 이 대통령에게 야채바구니와 다양한 후무스, 케이크, 디저트, 스프 등 중동식 메뉴로 구성된 조식을 직접 보내왔다. 이 대통령은 나중에 열린 정상회담에서 “아침에 보내주신 식사를 아내와 너무 잘 먹었다”며 별도의 감사인사를 전달했다. 이를 두고 김남준 대통령실 대변인은 아부다비 프레스센터 브리핑에서 “디테일한 예우가 곳곳에서 묻어났다”고 의미를 부여했다.

국빈 오찬메뉴 역시 곳곳에 정성의 손길이 가득했다. 우리 측 입맛을 고려해 한국의 바베큐 소스와 UAE 대추야자 소스를 조합한 소고기 소스에 복음김치와 배, 참깨 등 한국산 식재료를 활용한 메뉴를 준비했다.

이 대통령은 이에 감사와 존경, 우정의 마음을 담아 모하메드 대통령에게 팔콘 조형물을 선물했다. 모하메드 대통령의 모친인 파티마 여사에게는 ‘궁중매영’을, 살라마 여사에게는 ‘높은 나예함’을 선물했다.