구몬학습 유튜브 채널에서 생방송 올해 수능 분석 및 향후 전망 공유

[헤럴드경제=최은지 기자] 구몬학습이 오는 21일 오전 10시 구몬학습 유튜브 채널에서 입시 전문가 초청 토크 콘서트를 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 온라인 토크 콘서트에서는 하지원 입시 컨설턴트가 ‘2026 수능으로 보는 변하지 않는 학습의 본질’을 주제로 강연한다.

하지원 입시 컨설턴트는 현재 메가스터디 대입컨설팅센터 수석 컨설턴트로 활동 중이며, 저서 ‘초3부터 SKY는 시작됩니다’를 출간했다.

60분가량 진행될 강연은 ▷2026 수능 분석과 향후 전망 ▷단계별 공부법과 실천 계획 총 2개 파트로 나눠 소개할 예정이다.

장기 계획이 필요한 시험인 수능 대비를 위해 연령대별로 길러야 할 필수 역량 등을 제공하고, 참석자들의 궁금증을 해소할 수 있는 질의응답 시간도 마련한다.

구몬학습 관계자는 “수능은 꾸준한 노력이 필요한 마라톤인만큼 지치지 않고 공부할 수 있는 지속 가능한 학습력이 필요하다”며 “이번 토크 콘서트에 참여해 올해 수능 분석뿐만 아니라 구몬학습과 함께 지속 가능한 학습을 할 수 있는 노하우를 나눠 가져가길 바란다”고 말했다.

구몬학습은 고객 접점 확대를 위해 정기적으로 명사 초청한 온라인 토크 콘서트를 진행하고 있다. 양방향 소통 형식으로 매회 평균 1만명 이상의 조회를 기록하며 학부모들의 관심을 받고 있다.