[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당이 자원순환사회연대(NGO), CJ푸드빌과 함께 일회용 석유계 플라스틱 빨대 사용을 줄이기 위한 ‘빨대 없는 스토어 만들기’ 캠페인을 전개한다고 19일 밝혔다.

캠페인은 자원 순환에 대한 사회적 공감대를 위한 것이다. 기후 위기 대응 실천과 탄소중립 사회로 전환을 촉진한다는 목표다. 매장 내 일회용 석유계 플라스틱 빨대를 비치하지 않고, 생분해성 PHA 빨대를 제공하는 방식이다. 이달 10일부터 강릉 커피전문점(18곳), 뚜레쥬르 직영점(2곳) 등 20개 매장에서 진행한다.

PHA는 퇴비화가 가능해 ‘탈(脫)플라스틱’ 트렌드에 부합하는 지속 가능한 소재로 주목받고 있다. 환경에 미세 플라스틱도 잔류시키지 않는다. 해외에서도 PHA 빨대를 도입하는 글로벌 프랜차이즈가 늘고 잇다.

CJ제일제당은 지난달 글로벌 인증기관 ‘TÜV Austria로부터 ‘PHA 단일 소재로 만든 빨대 원료에 대한 해양 생분해 인증’을 취득했다. 지난 2022년에는 PHA 상업생산을 시작했다. 생분해 소재 전문 브랜드 ‘PHACT’도 선보였다.

회사 관계자는 “PHA빨대는 생분해가 가능하고 내구성이 뛰어나 기존 석유계 플라스틱·종이 빨대의 단점을 모두 보완할 수 있다”며 “앞으로도 PHA의 우수성을 바탕으로 자원순환 사회 구축을 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화할 것”이라고 말했다.