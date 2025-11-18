금융, 해양 등 2차 이전 유치 대상 기관 검토

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 정부 국정과제로 추진 중인 수도권 공공기관 2차 이전 계획에 대한 시의 추진 전략과 대응 방안을 마련하기 위해 18일 시청 26층 회의실에서 성희엽 시 미래혁신부시장 주재로 ‘공공기관 이전추진단 전담 조직(TF)’ 관계부서 합동 회의를 개최했다.

합동 회의는 그간의 활동을 점검하고 최근 정부 및 관계 부처의 추진 동향과 타 시도의 대응 상황을 종합적으로 검토해 이를 기반으로 시의 2차 공공기관 이전 추진 전략을 구체화하기 위해 마련됐다.

이번 회의에서 시의 1차 이전 기능군인 금융, 해양, 영화·영상 분야를 중심으로 2차 이전 유치 대상 기관을 검토하고, 부산의 산업 경쟁력 및 미래 성장 분야를 고려해 추가로 발굴해야 할 기관 또한 논의했다.

또 이날 회의에서 부산연구원이 추진하고 있는 ‘공공기관 2차 이전 대상 기관 유치 필요성 및 파급효과 분석’에 대한 연구 진행 상황과 내용도 공유했다.

시는 2차 공공기관 유치전략 수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위해 관련 연구용역을 부산연구원에 의뢰한 바 있다.