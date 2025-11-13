엔씨소프트·블리자드 등 1273개 게임사 참여

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 13일부터 16일까지 나흘간 벡스코 등에서 국내 최대 게임전시회 ‘지스타(G-STAR) 2025’가 개최된다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 글로벌 게임산업 관계자와 팬들이 한자리에 모여 신작 게임을 체험하고, 최신 게임산업 트렌드를 공유하는 국제게임전시회로 (사)한국게임산업협회(협회장 조영기)가 주최하고 지스타조직위원회와 (재)부산정보산업진흥원이 주관한다.

올해 ‘지스타’는 ‘Expand Your Horizons’를 슬로건으로 내세워 국내 주요 게임사는 물론 해외 대형 게임사와 국내‧외 인디게임 개발사(자)의 참여를 대폭 확대했다.

행사는 ▷게임전시회 ▷비즈니스 상담 ▷국제 게임 콘퍼런스(G-CON) ▷인디게임 시사회 ▷지스타컵 2025 ▷지스타 게임 코스프레 시상식 등으로 구성됐다.

올해는 지스타에서 처음으로 메인스폰서를 맡은 ‘엔씨소프트’가 벡스코 제1전시장에 대형 전시체험관을 마련하고, 12년 만에 지스타에 복귀하는 블리자드 엔터테인먼트를 비롯해 ▷세가‧아틀러스 ▷반다이남코 엔터테인먼트 ▷워호스 스튜디오 등 글로벌 기업이 대거 참가한다.

전시는 총 44개국 1273개 게임사, 3269개의 전시 부스 규모로 진행된다.

제1전시장에는 ▷엔씨소프트 ▷넷마블 ▷크래프톤 ▷구글코리아 ▷웹젠 ▷그라비티 등 대형 게임사들이 참가한다. 제2전시장에는 해외 대형 게임사와 역대 최대 규모의 인디게임 80개 사가 참여하는 ‘지스타 인디 시사회 2.0: 갤럭시’ 전시 공간과 지스타 티브이(TV) 특설무대가 마련된다.

또한 ▷국제 게임 콘퍼런스(G-CON) ▷지스타컵 2025 ▷게임 코스프레 시상식 등 다채로운 부대행사도 준비되어 있다.

올해는 부산 지역 우수 게임기업이 벡스코 제1·2전시장 내 55개 부스 규모의 ‘부산공동관’을 통해 글로벌시장 진출도 모색한다.

사전 온라인 예매는 공식 누리집(gstar.or.kr)에서 성인 1만8000원, 청소년 8000원에 가능하며, 기타 자세한 사항은 공식 누리집과 인스타그램, 페이스북, 트위터, 블로그 등 사회관계망서비스를 통해 확인할 수 있다.

박형준 시장은 “지스타는 대한민국을 대표하는 게임축제를 넘어 세계와 소통하는 글로벌 산업 플랫폼으로 자리매김하고 있다”며 “지스타 참가를 위해 부산을 방문하는 국내외 게임업계 관계자와 시민들이 안전하게 행사에 참여하고 즐길 수 있도록 시의 모든 역량을 집중하겠다”고 전했다.