투자자예탁금 88조원 돌파, 사상 최대치 경신 은행 요구불예금 한 달 새 21조↓…증시로 자금 이동 ‘포포’→‘포모’, 이달 개인 한국 증시서 6조 순매수

[헤럴드경제=문이림 기자] #. 경기도 성남에 사는 직장인 김모(38) 씨는 지난 2일 정기예금을 해지하고 자금을 주식형 상장지수펀드(ETF)에 투자했다. 김 씨는 “예금에 두기엔 아깝고 시장이 계속 오르니 올라타야 할 것 같았다”면서도 “이미 너무 오른 건 아닐까 걱정된다”고 말했다.

#. 서울 영등포구에 거주하는 오모(33) 씨는 지난달 서울의 한 주상복합 아파트 신혼부부 특별공급 청약에 당첨됐지만 감당하기 어려운 분양가 탓에 청약을 포기하고 주식 투자에 나섰다. 오 씨는 “분양받은 아파트가 오를 가격보다 주식 투자로 얻을 수 있는 수익률이 더 높다고 판단했다”며 “빡빡한 대출 규제 환경을 고려하면 지금은 부동산보다 주식에 자금을 묶는 게 낫다고 생각한다”고 말했다.

한국 증시가 올해 높은 수익률과 강세장 전망으로 개인 자금의 ‘블랙홀’로 떠올랐다. 원화 약세 국면이 이어지며 예금의 매력은 떨어졌고 대출 규제가 강화된 부동산 시장은 진입 장벽이 높아진 탓이다. 예금과 부동산에서 빠져나온 개인 자금이 증시로 흘러드는 모습이다.

12일 금융투자협회에 따르면 투자자예탁금은 지난 7일 기준 85조7222억원이다. 연초(57조583억원) 대비 50.2%, 9월 말(76조4474억원) 대비 11.79% 늘었다. 지난 5일에는 88조2709억원을 기록해 역대 최대치를 새로 썼다.

은행권에서는 자금이 빠져나가고 있다. KB국민·신한·우리·하나·NH농협 등 5대 시중은행의 요구불예금 잔액은 지난달 말 647조8564억원이다. 9월 말 보다 21조원 넘게 줄었다. 요구불예금은 언제든 인출할 수 있는 단기성 자금이다. 투자자예탁금이 사상 최고치를 경신한 반면 요구불예금이 줄어들면서 은행에 머물던 단기성 자금이 증시로 이동하고 있는 것으로 풀이된다.

이 같은 ‘머니무브’의 배경에는 개인투자자들의 심리 변화가 자리한다는 분석이 나온다. ‘포포(FOPO·고점투자 공포)’와 ‘포모(FOMO·소외 공포)’가 동시에 작용하면서 자금이 증시로 이동하고 있다는 해석이다.

김민규 KB증권 연구원은 “포모는 남들이 수익을 내는 동안 뒤처질지 모른다는 불안에서 비롯된다”며 “상승장에서 남들이 살 때 함께 매수하는 ‘매수 동조’로 나타난다”고 설명했다. 이어 “포포는 수익이 난 상태에서 지금이 고점일지 모른다는 불안으로 남들이 팔 때 따라 파는 ‘매도 동조’ 심리로 표출된다”고 덧붙였다. 사람들의 심리 변화가 상승장에서 고점을 만들어내는 주요 동력으로 작용한다는 해석이다.

개인투자자들은 코스피가 6월 초부터 이달 11일까지 52.13% 상승하는 동안 ‘포포’ 심리에 따라 매도 우위를 이어왔다. 그러나 이달 들어서는 뚜렷한 순매수세로 돌아섰다. 뒤늦게 상승 흐름에 올라타려는 ‘포모’ 심리가 반영된 결과로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 개인투자자는 이달 11일까지 유가증권·코스닥·코넥스 시장에서 6조1311억원을 순매수했다. 9월과 10월 연속 순매도 이후 한 달 만의 매수 전환이다. 개인 자금이 다시 증시로 유입되고 있음을 보여주는 대목이다.

ETF 매매 패턴에서도 개인 투자자들의 심리 변화가 드러난다. 개인은 지난 10월 한 달간 코스피200 하락에 베팅하는 ‘KODEX 인버스’를 107억원 순매수했다. 코스피200 상승에 베팅하는 ‘KODEX 레버리지’는 51억원 순매수하는 데 그쳤다.

이달 들어 개인은 투자 방향을 틀었다. 이달 11일까지 KODEX 인버스를 154억원 순매수하는 데 그친 반면 KODEX 레버리지를 1703억원 순매수했다. 하락 방어보다 상승 추종 심리가 크게 강화된 모습이다.

김 연구원은 “상승이 가속화하자 이제라도 사야 한다는 포모가 증대되고 동시에 포포는 낮아지는 국면으로 넘어가려는 단계”라며 “포모의 발현이 만들어 낼 추가상승을 기대해 볼 자리”라고 짚었다.

기업 실적 회복이 투자 심리를 더욱 자극하며 ‘포모’ 현상을 확산시킬 수 있다는 전망도 나온다.

허재환 유진투자증권 연구원은 “현재 상승장은 반도체가 주도하고 있지만 내년 반도체 영업이익이 51% 증가할 것으로 예상되는 데다, 비(非)반도체 업종 역시 18%대 두 자릿수 이익 성장이 기대된다”며 “실적 개선 기대가 단기적인 주가 부담에도 불구하고 국내 주식시장 참여를 더욱 부추길 가능성이 높다”고 내다봤다.