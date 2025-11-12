극장 3사 청소년 등 대상 영화 7000원 관람 혜택 수험생부터 청소년, 학부모까지 이벤트 대상 확대

[헤럴드경제=손미정 기자] 오는 13일 대입수학능력시험을 앞두고 극장가가 수험생 준비에 분주하다. 수험생들을 위한 다양한 할인 이벤트를 비롯해 수험생만을 위한 특전도 준비됐다. 수험생들의 수험 생활을 함께한 학부모까지 혜택이 확대된 것도 눈에 띈다.

메가박스는 수능을 마친 수험생과 청소년, 학부모를 대상으로 할인과 경품 증정 등 다양한 혜택을 제공하는 ’응원은 메가할게, 꽃길은 네가 가라!’를 오는 13일부터 30일까지 진행한다.

먼저 10대 청소년 회원들에게 일괄적으로 영화 7000원 관람 쿠폰을 증정한다. 20대 수험생의 경우 매표소에 수험표를 제시하면 즉시 할인 적용된다. 기간 내 이 할인 쿠폰을 사용한 고객 중 선착순 5000명에게 팝콘(R) 쿠폰이 추가로 제공된다. 선착순 증정이 종료된 후에는 콤보 메뉴 3000원 할인 쿠폰을 지급한다.

수험생 학부모를 위한 할인 혜택도 제공된다. 메가박스는 40대~60대 회원을 대상으로 영화 3000원 할인 쿠폰을 증정하며, 해당 쿠폰을 사용한 고객에게는 추가로 콤보 메뉴 3000원 할인 쿠폰을 지급한다.

메가박스는 ’응원은 메가할게, 꽃길은 네가 가라!’ 기간 내에 발급 받은 쿠폰을 사용한 고객을 대상으로 리조트 숙박권, 테마파크 이용권 등을 즈정하는 다양한 경품 추첨 이벤트도 진행된다. 성공적인 자식 농사를 상징하는 ‘이천 쌀’과 미끄러질 염려 없는 ‘최상급 기장 미역’ 등 이색적인 경품도 준비했다.

롯데시네마도 수능 맞이 할인 및 특별 상영회로 꾸려진 ‘수능 클리어 매직 온’ 이벤트를 진행한다.

롯데시네마는 오는 30일까지 수험생을 비롯한 청소년들을 위해 영화를 7000원에 관람할 수 있는 쿠폰과 콤보 3천원 할인권을 제공한다. 오리지널 팝콘 M 50% 할인 쿠폰을 선착순으로 증정하는 혜택도 있다. 쿠폰은 롯데시네마 이벤트 페이지에서 다운로드할 수 있다.

오는 14일에는 ‘나우 유 씨 미 3’ 청소년 상영회가 진행된다. 청소년 관객은 이번 상영회를 통해 ‘나우 유 씨 미 3’를 7000에 관람할 수 있다. 행운 부적 카드와 포스터 엽서도 증정한다.

CGV는 13일부터 오는 30일까지 ‘수능 페스티벌’을 진행한다. 온라인에서는 청소년(만13세~18세)을 대상으로 ▷2D 일반영화 7000원 관람 ▷매점 CGV콤보 50% 할인 ▷핫도그 구매 시 탄산 무료 ▷‘프레데터: 죽음의 땅’ 2D 일반영화 5000원 관람 등의 혜택을 제공한다.

오프라인에서는 수험생과 청소년에게 2D 일반영화 7000원 관람 및 용산아이파크몰 씨네샵 50% 할인 혜택을 제공한다. 수혐표나 학생증 인증은 필수다.

상영작별 이벤트도 기다리고 있다.

‘극장판 체인소 맨: 레제편’은 13일 수능일에 맞춰 수험생 관객들을 위한 ‘포치타 스티커’를 증정한다. ‘포치타’가 수험생들에게 응원을 전하는 귀여운 콘셉트로 제작됐다. 영화 ‘퍼스트 라이드’는 수능 당일 영화 주역들이 다시 한번 뭉쳐 무대인사를 진행한다.

배급차 측은 “롯데시네마 홍대입구를 시작으로 CGV홍대, 메가박스 홍대, CGV용산아이파크몰을 차례대로 방문하는 팀 ‘퍼스트 라이드’는 수능 당일에도 극장을 찾아 준 관객들에게 진심 어린 감사 인사를 전할 예정”이라고 밝혔다.