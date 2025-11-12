[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원상공회의소는 11일 오후 창원 리베라컨벤션 그랜드볼룸에서 ‘창립 125주년 기념식 및 2025 창원상공대상 시상식’을 개최했다.

이날 행사에는 최재호 회장을 비롯해 장금용 창원특례시장 권한대행, 최충경 명예회장, 김태한 BNK경남은행장 등 유관기관 단체장과 상공인 150여 명이 참석했다. 기념식에서는 창원상의가 125년 동안 지역 기업의 성장과 위기극복을 함께해온 발자취를 돌아보며, 지역경제의 든든한 동반자로서의 역할을 재확인했다.

특히 어려운 산업 환경 속에서도 기업 경쟁력 강화와 일자리 창출에 기여해온 상공회의소의 위상과 의미가 새롭게 조명됐다.

최재호 회장은 “창원상의는 지난 125년간 숱한 위기와 변화 속에서도 기업과 지역의 가치를 지켜온 기업인들의 역사와 함께 성장해왔다”며 “앞으로도 지역경제를 위해 할 수 있는 모든 역량을 다하겠다”고 밝혔다.

기념식에서는 창원상의 발전과 지역경제 활성화에 기여한 인사들에 대한 시상도 이어졌다. 공로패는 윤용호 ㈜CTR 대표이사와 이상길 ㈜성우 대표이사에게, 감사패는 김태한 BNK경남은행장과 양영봉 고용노동부 창원지청장에게 각각 수여됐다. 또 올해 잇따른 산불과 수해 등 재난 현장에서 헌신한 소방공무원 3명에게 특별 표창패가 전달됐다.

이어 진행된 ‘2025 창원상공대상 시상식’에서는 경영·기술·근로·지역공헌 4개 부문에서 중견·대기업과 중소기업 부문으로 나눠 총 8명의 수상자가 선정됐다. 중견·대기업 부문에 ▷경영대상 손재일 한화에어로스페이스㈜ 대표이사 ▷기술대상 김명현 지엠비코리아㈜ 상무보 ▷근로대상 이승원 한국지엠㈜창원공장 부장 ▷지역공헌 엘지전자㈜가 각각 수상했다.

중소기업 부문에 ▷경영대상 우영준 ㈜한국야나세 회장 ▷기술대상 최진인 ㈜삼현 책임매니저 ▷근로대상 최창식 삼우금속공업㈜ 반장 ▷지역공헌 몽고식품㈜이 수상의 영예를 안았다. 이날 지역공헌 부문을 수상한 엘지전자㈜와 몽고식품이 상금 200만원을 금강노인종합복지관과 의창노인종합복지관에 각각 기부했다.