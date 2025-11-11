국가대표·청소년 선수 전용 훈련시설… 연 200억 원 경제효과 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군은 11일 오전 ‘대한육상연맹 육상교육훈련센터’ 개관식을 열고 대한민국 육상 발전의 새로운 이정표를 세웠다.

이날 개관식에는 김학동 예천군수를 비롯해 육현표 대한육상연맹 회장, 이철우 경북도지사, 임종식 도교육감, 강영구 군의회의장, 김점두 도체육회장, 진수학 한국체육인회장, 임상규 한국육상인회장 등 체육계 주요 인사와 지역 기관단체장 등 200여 명이 참석했다.

또한 한국 육상을 대표하는 우상혁, 나마디 조엘진 선수가 직접 참석해 개관을 축하했다.

첫 공식 프로그램으로 열린 ‘2025 개발도상국 초청 국제육상지도자 교육과정’ 교육생 60여 명도 함께 자리해 국제적 위상을 더했다.

행사 뒤에는 테이프 커팅과 함께 참석자 전원이 ‘축하 머플러 퍼포먼스’를 펼치며 대한민국 육상이 예천을 중심으로 세계로 도약하길 기원했다.

대한육상연맹 육상교육훈련센터는 국내에서 축구에 이어 두 번째로 추진된 단일종목 전용 훈련시설이다.

2020년 대한육상연맹의 전국 공모사업에서 예천군은 대구광역시와 치열한 경쟁 끝에 같은 해 11월 유치에 성공했다.

이후 군은 대한육상연맹과 업무협약(MOU)을 체결하고 행정절차를 거쳐 2023년 10월 착공, 약 2년여 만에 준공했다.

총사업비 246억 원이 투입된 육상교육훈련센터는 부지 3,324㎡, 전체면적 5,402㎡ 규모(지하 1층, 지상 6층)로 건립됐다.

숙소 76실(2인 1실)을 비롯해 강당, 세미나실, 경기분석실, 물리치료실, 휴게실, 세탁실 등 다양한 시설을 갖춘 ‘맞춤형 훈련 요람’이다.

특히 모든 숙소에는 2m 10cm 크기의 슈퍼 싱글 침대를 배치해 체격이 큰 선수들도 쾌적한 환경에서 머물 수 있도록 배려했다.

센터는 국가대표 및 후보선수, 청소년·꿈나무 선수들의 전지훈련은 물론, 지도자·심판 교육과 생활체육 확산 등 전방위적인 기능을 수행할 예정이다.

군은 이번 개관으로 ‘육상교육훈련센터–예천스타디움–육상실내훈련장’을 잇는 원스톱 삼각 인프라를 완성했다.

국제대회 개최가 가능한 공인경기장인 예천스타디움과 전국 유일의 육상실내훈련장, 경사로·모래사장 훈련장 등 기존 시설에 더해 육상교육훈련센터가 문을 열면서 명실상부 ‘대한민국 육상의 메카’로 자리 잡게 됐다.

예천군은 매년 전지훈련 및 각종 육상대회를 통해 8~9만 명의 방문객이 찾는 ‘육상 도시’로 자리매김해 왔다.

이번 센터 개관으로 연간 방문 인구가 10만 명을 넘어설 것으로 전망되며, 지역 브랜드 가치 상승 등을 포함해 약 200억 원의 경제적 효과가 기대된다.

특히 센터 내 식당을 별도로 두지 않아 외부 식당과 숙박시설을 이용하도록 함으로써 지역 상권과의 상생 구조를 유지하고 있다.

전국 각지의 교육훈련이 예천으로 집중되면 숙박·외식 소비 확대 등 지역경제에 활력을 불어넣을 전망이다.

육현표 대한육상연맹 회장은 “육상교육훈련센터에는 한국 육상 100년의 희망이 담겨 있다”며 “예천군과 함께 성공적 운영을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김학동 예천군수는 “육상교육훈련센터는 대한민국 육상의 혁신을 상징하는 랜드마크이자 ‘육상 성지’ 예천의 자부심”이라며 “K-육상의 함성이 예천에서 세계로 울려 퍼질 수 있도록 모든 열정과 역량을 쏟겠다”고 말했다.