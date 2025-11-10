무섬마을 전통 한옥수련관·전시관 새 단장… 체류형 관광기반 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 추진 중인 ‘남부권 문화체류형 관광 활성화 사업’이 경상북도의 2026년 낙후 지역 발전 전략사업에 최종 선정되며, 본격적인 사업 추진에 탄력을 받게 됐다.

이번 사업은 남부권이 보유한 전통문화 자원을 기반으로 한 체류형 관광거점 조성을 목표로 하며, 지역경제 활성화와 균형발전의 발판을 마련하기 위한 것이다.

사업 기간은 2026년부터 2029년까지 4년간이며, 총사업비 35억 원(도비 17억 5000만 원, 시비 17억 5000만 원)이 투입된다.

주요 사업은 무섬마을의 전통 한옥수련관과 전통 한옥전시관 기능 보강 및 시설 개선으로, 노후화된 시설의 품질을 높여 관광객이 머무를 수 있는 체류형 공간으로 탈바꿈시키는 데 중점을 둔다.

무섬마을 전통 한옥수련관(건축면적 358.6㎡)은 내부 공간을 재구성하고 편의시설을 현대화해 체류형 숙박시설로 개선한다.

또한 전통 한옥전시관(건축면적 304.2㎡)은 전시 콘텐츠를 새롭게 정비하고 관람 환경을 개선해 전시 품질을 향상할 계획이다.

영주시는 이번 사업을 통해 무섬마을이 영주호 종합 관광단지 개발사업 등과 연계된 문화 체험·체류형 관광 허브로 자리매김할 것으로 기대한다.

특히, 노후화로 제 기능을 다하지 못했던 두 시설이 새롭게 단장되면 남부권 전체의 문화·관광 네트워크 형성과 지역경제 활성화에도 긍정적인 파급효과를 가져올 전망이다.

조종근 영주시 문화예술과장은 “이번 사업을 통해 무섬마을이 남부권의 대표적인 문화·관광 거점으로 도약할 것”이라며 “지역 주민과 함께하는 상생형 관광 활성화 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.

무섬마을은 전통한옥과 물돌이 마을로 유명한 영주의 대표 관광지로, 역사적·문화적 가치가 높은 전통문화 자원을 보유하고 있다.