강지우 군, 문체부 장관상 받아

[헤럴드경제=김벼리 기자] 우리은행은 제28회 우리은행 미술대회 ‘우리 아트콘’ 시상식을 개최했다고 6일 밝혔다.

지난 5일 서울 중구 회현동 우리은행 본점에서 진행한 행사에는 정진완 우리은행장을 비롯해 은상 이상 주요 수상자 22명과 가족들이 참석했다.

본선 대회는 지난 9월 20일 일산 킨텍스에서 열렸다. 참가자들은 ‘상상 한 켠을 가득 채워요’라는 슬로건에 맞춰 그림을 그렸다. 주요 미술대학 교수진으로 구성된 심사위원단은 전체 본선 제출 작품 중 우수한 작품을 심사했다.

올해 문화체육관광부 장관상은 ‘우리 곁엔 아름다운 지구별이 있어요’라는 제목의 그림을 그린 그림유치원 강지우 군이, 우리은행장상은 ‘잊고 있던 우리의 한 켠’을 그려낸 선화예술고교 1학년 정하윤 양이 각각 받았다.

이날 시상식에 참석한 수상자에게는 상장, 상금, 선물과 함께 수상작을 바탕으로 제작한 NFT(대체불가토큰)도 함께 전달했다.

정진완 우리은행장은 “어린이와 청소년들의 상상력은 우리의 미래를 만들어가는 소중한 에너지원이 된다”며 “앞으로도 미래 세대의 상상을 응원하고 미술 인재가 마음껏 역량을 펼칠 수 있도록 우리 아트콘을 지속적으로 개최하겠다”고 말했다.