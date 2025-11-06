[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 6일과 오는 11일, 12일 등 총 3일에 걸쳐 사회복지공동모금회, 이전공공기관과 함께 희망상자 만들기 봉사활동을 진행해 지역 취약계층에 희망상자 1000여개를 전달한다고 밝혔다.

이번 봉사활동은 이전기관 직원들이 생필품을 담은 희망상자를 직접 제작해 지역사회에 뜻깊은 나눔을 실천하고자 마련됐다. 봉사활동에는 부산혁신도시 이전공공기관협의회에 소속된 13개 이전공공기관이 참여한다.

이전공공기관 임직원 60여명이 영도구 해운대구 남구의 종합사회복지관에서 생필품 간식 등 16가지의 물품이 포함된 희망상자 1000여개를 제작해 지역 취약계층에 전달할 예정이다.

참여 직원들은 3일간 오후 2시부터 5시까지 ▷영도구 상리종합사회복지관(6일) ▷해운대구 해운대종합사회복지관(11일) ▷남구 감만종합사회복지관(12일)에서 희망상자를 만든다.

희망상자는 4400백만원 상당의 물품으로 구성되며 물품은 13개 이전공공기관이 조성한 공동성금을 통해 마련됐다. 희망상자는 김, 육개장, 고추장, 참기름, 주방세제 등으로 구성된다

올해 13개 이전공공기관은 총 5700백만원 규모의 공동성금을 조성해 상·하반기 봉사활동을 추진하고 있다.