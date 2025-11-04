김성제 시장 “복지종사자들이 자부심 가지고 일할 수 있는 환경 만들겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 경기도사회복지사협회 주관한 ‘2025년 경기도 31개 시군 사회복지종사자 복지정책 평가’에서 A등급을 달성해 3일 경기도사회복지사협회로부터 감사패를 전달받았다.

시장 집무실에서 열린 이날 감사패 전달식에는 박찬수 경기도사회복지사협회 회장, 최미숙 권익지원센터장, 박승우 의왕시사회복지사협회 회장 등이 참석해 김성제 시장에게 감사패를 전달하고, 사회복지 현장 지원을 위한 의왕시의 꾸준한 노력에 감사의 뜻을 전했다.

사회복지종사자의 근무환경과 복지 향상 정책을 종합적으로 점검하기 위해 실시된 이번 평가는 ▷특수근무수당 ▷처우개선비 ▷상해보험비 ▷건강검진비 ▷복지포인트 ▷심리치료비 ▷폭력대응 매뉴얼의 반영 등 사회복지 현장 근무 환경 개선과 관련한 다양한 항목이 포함됐다.

의왕시는 사회복지종사자 지원을 위한 예산 확충과 복지 현장의 환경 개선을 지속적으로 추진한 결과, 경기도 31개 시군 중 과천시, 성남시, 안성시, 오산시, 이천시, 포천시와 함께 최고 등급인 A등급을 받는 성과를 거뒀다.

김성제 시장은 “이번 성과는 현장에서 헌신해 주시는 사회복지종사자 여러분 덕분”이라며, “앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며, 종사자들이 자부심을 가지고 일할 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.