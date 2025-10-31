‘조부모 고향’ 바트뒤르크하임 명예시민 추진 부결 AfD “가자지구 중재 공로” 주장에도…방화벽 원칙 재확인

[헤럴드경제=노아름 기자] 독일 극우정당이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 소도시 명예시민권을 주려다가 반대 여론에 부딪혀 실패했다.

독일 매체 ntv에 따르면 라인란트팔츠주 바트뒤르크하임 의회는 29일(현지시간) 트럼프 대통령을 명예시민으로 추대하자는 결의안을 표결에 부쳤으나 부결됐다. 지역 의원 46명 중 독일대안당(AfD) 소속 7명만 찬성표를 던졌다.

AfD는 트럼프 대통령이 가자지구 분쟁을 평화롭게 해결하고 하마스에 붙잡힌 이스라엘 인질도 석방시켰다며 명예시민 추대안을 제출했다. 그러나 독일 정당들은 극우 성향 AfD와 어떤 협력도 하지 않는다는 일명 ‘방화벽’ 원칙을 고수하고 있어 애초에 통과 가능성이 희박했다.

바트뒤르크하임은 독일 남서부에 있는 인구 약 2만명의 소도시다. 트럼프 대통령의 할아버지 프레데릭 트럼프(독일 이름 프리드리히 트럼프)가 1869년 이 지역 칼슈타트 마을에서 태어나 1885년 미국으로 이주했다. 할머니 엘리자베스 트럼프도 이 지역 출신이다.

바트뒤르크하임 시장 한스울리히 일렌펠트는 트럼프에게 명예시민권을 주는 데 반대하는 시민들 편지를 많이 받았다고 전했다. 또 트럼프가 지역에 공헌한 게 전혀 없으며 “가자지구 분쟁을 해결하는 데 진정 성공했는지도 의문”이라고 했다.

프리드리히 메르츠 독일 총리는 지난 6월 백악관 방문 때 할아버지 트럼프의 출생증명서 사본을 금박 액자에 넣어 선물하고 조부모 고향 마을로 초청했다. 그러나 일렌펠트 시장은 트럼프 자신이 이 지역 출신임을 인정하는지를 두고 논란이 있다고 말했다.