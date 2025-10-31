마르코스 대통령, 中겨냥 ‘규칙 기반 국제질서’ 거론 李대통령, 필리핀 방문 초대에 “빠른 시간 내 방문”

[헤럴드경제(경주)=신대원·문혜현 기자] 이재명 대통령은 31일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방문한 페르디난드 마르코스 대통령과 양자 정상회담에서 양국 간 협력관계 강화 의지를 밝혔다.

이날 경주 화백컨벤션센터(HICO)에서 마르코스 대통령과 만난 이 대통령은 먼저 필리핀어로 ‘마부하이’(Mabuhay)라고 웃으며 인사를 건넸다.

타갈로그어에서 유래한 마부하이는 ‘번영하라’는 뜻으로 ‘어서오세요’, ‘환영합니다’의 의미를 담고 있다.

이 대통령은 “필리핀에서 대통령께서 와주셨는데 대한민국 국민들과 함께 진심으로 환영한다”며 “필리핀과 대한민국은 정말로 특별한 우방국”이라고 강조했다.

이어 “대한민국이 국난에 처했을 때 필리핀에서 아주 많은 군대를 파견해 함께 싸워줬다”며 “우리 한국 국민들은 필리핀의 그 기여와 헌신, 희생을 잊지 않고 있다”고 밝혔다.

또 “아주 많은 세월 동안 한국과 필리핀이 우방국가로서 서로 지원하고 협력해 왔지만 오늘 대통령님의 방문을 계기로 앞으로 더 높은 단계의 밀도 있는 협력관계가 맺어지기를 기대한다”고 말했다.

이 대통령은 발언을 끝내며 다시 한번 마부하이라고 인사를 건넸다.

필리핀은 6·25전쟁 당시 대한민국을 지원하기 위해 아시아에서 처음으로 참전했으며 지금도 유엔군사령부 회원국으로 참여하고 있다.

마르코스 대통령은 “APEC 정상회의를 성공적으로 개최하고 있는데 대해 축하드린다”며 “당선 축하 전화를 드렸을 때 협의했던 것의 많은 결과들이 이미 나오고 있어 매우 반갑다”고 말했다.

이어 “우리는 전략적 협력 동반자관계를 계속 발전시켜 나가고 있다”며 “한국과 필리핀 간 깊은 유대관계를 잘 유지해 주는데 대해 감사드린다”고 밝혔다.

이어 “대통령께서 말씀하셨듯이 (양국은) 6·25전쟁 때도 함께 싸웠고, 여러 가지 재난이 있을 때 서로 도왔고, 양국 국민들의 복지를 위해서도 서로 도왔다”며 “전략적 동반자관계가 꾸준히 발전하고 있다는 것으로 평가하고 있다”고 했다.

또 “우리는 이미 몇 가지 이정표를 달성했다”면서 “가령 한-필리핀 FTA가 체결됐고, 국방안보 분야에서도 많은 협력이 성사되고 있다”고 평가했다.

특히 마르코스 대통령은 “내년에는 우리가 APEC 의장국을 수임하게 된다”며 “그렇기 때문에 아시아태평양 지역이 보다 더 번영할 수 있도록 규칙에 기반한 국제질서를 증진시키기 위해 노력할 수 있는 좋은 기회가 될 것이라고 생각한다”고 언급해 눈길을 끌었다.

국제무대에서 ‘규칙에 기반한 국제질서’는 주로 중국을 겨냥한 표현으로 통용된다.

필리핀이 중국과 남중국해 영유권 분쟁을 겪고 있다는 점에서 이를 부각시키려 한 것으로 풀이된다.

마르코스 대통령은 그러면서 “양국 간 교류가 양국관계를 발전시키는 데 매우 중요하다”면서 “각급에서의 인적 교류가 매우 중요하다고 생각하며 이 자리를 빌려 이 대통령이 필리핀으로 방문해 줄 것을 초청드린다”고 밝혔다.

이에 이 대통령은 “전적으로 동의한다”면서 “빠른 시간 내에 방문하도록 하겠다”며 필리핀 방문을 약속했다.