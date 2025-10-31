가격 경쟁보다 지역 상생 중심 제도 전환 필요

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산광역시의회 건설교통위원회 송우현 의원은 31일 시의회 중회의실에서 ‘부산 지역 건설 경기활성화를 위한 정책 간담회’를 열고 침체된 지역 건설산업의 활로 모색과 제도개선 방안을 논의했다.

이번 간담회는 고금리·자재비 상승·경기침체로 위축된 건설경기의 회복을 위해 마련된 자리로 지역 건설업체의 하도급 참여율 제고와 공정한 경쟁환경 조성에 초점을 맞췄다.

행사에는 김재운 건설교통위원장, 박대근 의원, 안재권 의원을 비롯해 부산시 건설행정과 관계자, 대한건설협회·대한전문건설협회·대한기계설비건설협회 등 지역 건설단체 관계자와 주요 건설업체 대표들이 참석했다.

송우현 의원은 “최근 고금리와 자재비 상승, 경기침체로 지역 건설산업이 큰 어려움에 처해 있고 하도급 참여율 하락으로 건설인의 생계가 위협받고 있다”고 문제 제기했다.

이어 “이제는 ‘누가 더 싼 가격인가’보다 ‘누가 지역과 함께 성장할 수 있는가’를 평가하는 공정하고 지속가능한 제도 설계가 필요하다”고 강조했다.

김재운 위원장은 “이제는 단기적 경기부양을 넘어 기술력과 인재가 함께 성장하는 산업 구조로 전환해야 한다”며 “시의회도 안전하고 투명한 근로환경 조성과 지역기업 기술 경쟁력 강화를 위한 제도적 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.

박원호 부산시 건설행정과장은 “시에서도 지역업체의 참여 확대를 위한 제도개선 건의사항을 적극 검토하고 중앙정부 협의 과정에서도 부산시 입장을 반영하겠다”고 밝혔다.

한편 이날 간담회에서 건설 관련 협회 및 업계 관계자들은 ▷민간공사 하도급대금 지급보증 수수료 지원 ▷하도급이행실태 조사 강화 및 인센티브 도입 ▷현장관리기술자 비용 직접 공사비에 반영 등을 건의했다.