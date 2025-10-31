과학기술정보통신부.
▶과장급 전보

▷과학기술인공지능혁신담당관 윤홍권

▷첨단인재전략담당관 도우동

▷홍보담당관 김준동

▷연구산업진흥과장 김보현

▷정보통신산업기반과장 정건영

▷디지털기반안전과장 이성훈

▷통신경쟁정책과장 송규철

▷연구개발투자기획과장 김영수


