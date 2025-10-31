가입 연령 만 14~18세 → 만 6~18세로 GS25 모바일 상품권 제공 이벤트 진행

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 지난 30일 새 광고모델 하츠투하츠(Hearts2Hearts)와 함께한 첫 번째 광고 ‘10대들의 금융 놀이터, KB스타틴즈’ 영상을 공개했다고 31일 밝혔다.

KB스타틴즈는 KB스타뱅킹에서 가입할 수 있는 어린이·청소년을 위한 서비스다. 선불전자지급수단인 ‘포켓’을 통해 송금, 교통 등 다양한 금융 서비스를 수수료 없이 이용할 수 있다.

이번 광고는 10대의 솔직하고 엉뚱한 일상을 ‘대한민국 10대 불가사의’로 규정해 담아낸 것이 특징이다. ‘아무리 먹어도 돌아서면 또 먹고 싶대’, ‘틈만 나면 꾸미고 싶대’ 등 10대가 공감할 수 있는 장면에 ▷신분증 없이 간편하게 개설하는 포켓 서비스 ▷쉽고 빠른 연락처 이체 ▷현금처럼 사용하는 스타포인트 등 주요 서비스를 녹여냈다.

영상에 등장한 6개 불가사의 외에 나머지 4개는 실제 고객의 사연을 공모해 추가 제작할 예정이다. 이를 통해 10대가 직접 참여해 만들어가는 금융 플랫폼으로서의 브랜드 경험을 강화할 계획이다.

국민은행은 이번 광고 공개에 맞춰 KB스타틴즈의 가입 연령을 기존 만 14~18세에서 만 6~18세로 확대했다. 홈 화면 개편과 함께 교통카드 충전 등 생활 밀착형 서비스도 강화했다.

국민은행은 출시 1주년을 기념해 오는 12월 14일까지 신규 가입 후 광고를 시청하고 퀴즈에 참여 및 응모한 고객 전원에게 GS25 모바일 상품권 3000원권을 제공하는 이벤트를 연다. 티머니 선불 교통카드를 포켓을 통해 충전한 고객에게는 GS25 모바일 상품권 1000원권을 추가로 준다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 KB스타틴즈는 어린이·청소년 고객이 스스로 금융을 배우고 관리할 수 있도록 다양한 서비스를 지속 확대해 나갈 것”이라고 전했다.