CEO서밋서 수소위원회 CEO와 대담 “완전한 수소 생태계 만드는 것이 목표”

“수소는 청정에너지 미래의 핵심축입니다.”

장재훈(사진) 현대차그룹 부회장은 30일 경북 경주 예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 ‘수소, 모빌리티를 넘어 모두를 위한 차세대 에너지로’ 세션에서 이같이 말했다. 해당 세션은 수소위원회 CEO를 맡고 있는 이바나 제멜코바와의 대담으로 진행됐다.

장 부회장은 수소를 탈탄소 시대의 가장 핵심적인 에너지로 꼽았다. 그는 “전 세계 에너지 시장이 탈탄소화로 전환하면서 수소는 재생에너지의 간헐성을 보완하는 핵심 에너지 매개체로 자리 잡고 있다”며 “지역 단위의 에너지 생산과 분산형 전력망 생태계를 가능하게 한다”고 강조했다.

수소 산업 발전을 위해 정부 지원이 필요하다는 요청도 나왔다. 장 부회장은 “지금은 산업이 가시적 성과를 만들어내기 위해 정부와의 협력이 절실한 시점”이라며 “수소위원회 회원사 CEO 가운데 97%, 100%에 가까운 이들이 수소의 중요성을 인정했고 대부분은 향후 성장이 지속될 것이라고 확신했다”고 말했다. 이어 “정부와 산업계의 긴밀한 공조가 필수적”이라고 덧붙였다.

현대차그룹이 구체적으로 집중하고 있는 분야를 묻는 질문에는 ‘수소 생태계’라고 답했다. 장 부회장은 “생산, 저장, 운송, 활용 전 단계를 포괄하는 완전한 수소 생태계 구축을 목표로 하고 있다”며 ▷울산·평택 수소 기반 물류 시스템 ▷인천국제공항 수소모빌리티 솔루션 ▷수소연료전지 국내 도입 ▷미국 수소연료전지 트럭 도입 ▷독일 수소충전기업 H2 합작투자 프로젝트 등을 언급했다. 그러면서 장 부회장은 “이 모든 노력이 수소 생태계를 산업 전반으로 확장하고 운송·물류 부문의 탈탄소화를 가속화하는 데 초점을 두고 있다”고 말했다. 경주=박혜원 기자