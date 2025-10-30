2025 프로야구 한국시리즈 4차전 LG, 한화에 7-4 역전승 ‘3승1패’ 박동원, 9회 김서현에 추격 투런포 김현수 역전 2타점 2루타 ‘MVP’ 5차전 선발 톨허스트 vs 문동주

[헤럴드경제=조범자 기자] 프로야구 LG 트윈스가 9회초 대거 6점을 뽑아내며 기적같은 역전 드라마를 완성했다. 2년 만에 통합 우승 달성에 1승 만을 남겼다.

LG는 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 한국시리즈(KS·7전4승제) 4차전 한화 이글스와 원정 경기에서 7-4로 역전승을 거뒀다.

LG는 시리즈 전적 3승 1패를 기록하며 2년 만의 정규시즌과 한국시리즈 통합 우승에 단 1승만을 남겨놨다.

두 팀의 5차전은 31일 오후 6시 30분 대전에서 펼쳐진다.

5차전 선발 투수는 LG 앤더스 톨허스트와 한화 문동주로 예고됐다. 지난 26일 1차전에 이어 닷새만의 리턴매치다.

1982년 출범한 프로야구 한국시리즈에서 지난해까지 3승 1패(무승부 포함) 우위를 점한 팀은 19번 가운데 18번 우승했다.

오늘은 LG에게 ‘약속의 9회’가 됐다.

경기 내내 한화 선발투수 라이언 와이스의 구위에 눌려 힘을 못썼던 LG 방망이는 마무리 김서현이 등판하자마자 화력을 터뜨리며 역전 드라마의 신호탄을 쐈다.

LG는 1-4로 끌려가던 9회초 한화 세 번째 투수 김서현으로부터 오지환이 볼넷을 골랐고, 박동원이 가운데 담을 넘기는 투런 홈런을 때려 3-4로 추격했다.

박해민 볼넷, 홍창기의 우전 안타로 1, 2루 기회를 이어갔고, 신민재의 내야 땅볼 때 주자들은 2, 3루로 진루했다. 2사 2, 3루에서 LG 김현수가 한화 바뀐 투수 박상원으로부터 역전 2타점 결승타를 날려 5-4로 승부를 뒤집었다.

LG는 문보경, 오스틴 딘의 연속 안타가 이어지며 9회에만 6득점, 7-4로 달아나 사실상 승부를 매조지했다.

LG 김현수는 이날 5타수 3안타 3타점으로 맹활약하며 경기 최우수선수가 됐다.

김현수는 이날 3안타를 때리며 포스트시즌 통산 안타 102개를 생산, 홍성흔이 갖고 있던 포스트시즌 최다 안타 기록 101개를 넘어섰다.

8회까지 주도권은 한화의 몫이었다. 선발 와이스가 역투하며 마운드를 지배한 덕이었다.

와이스는 7⅔이닝을 안타 4개와 사사구 3개를 내줬으나 삼진 7개를 잡아내며 1실점으로 호투했다. 117구를 던지고서도 자신감을 보였지만 신민재에 안타를 허용한 뒤 아쉬운 표정으로 마운드를 내려왔다.

그러나 이후 등판한 김범수가 김현수와 문보경에게 연속 안타를 맞으며 실점하자 김경문 감독은 전날 모처럼 호투한 김서현을 올렸다. 김서현은 초구로 오스틴을 뜬공 처리하며 8회를 잘 막았으나 9회에 홈런을 맞으며 또다시 고개를 숙였다.

김서현은 이날 ⅔이닝 홈런 1개와 사사구 2개로 3실점했다.

1승 3패로 벼랑에 몰린 한화 김경문 감독은 “무조건 승리해야 할 경기에서 역전패해서 매우 아쉽다”면서도 김서현 등판에 대해 “맞고 나서 (결과로) 이야기하는 데는 할 말이 없다. 8회에는 잘 막았다”고 반박했다. 김 감독은 “5차전은 벼랑 끝이다. 던질 수 있는 투수 다 준비해야 한다”고 총력전을 예고했다.