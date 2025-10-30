공동 연구·인프라 활용으로 모험자본 공급 확대 기대

[헤럴드경제=유혜림 기자] 한국평가데이터(KODATA)가 모험자본 공급 확대를 위해 삼성증권과의 협력 강화에 나섰다. 혁신기업에 대한 투자 생태계 조성과 자본시장 내 데이터 활용도를 높이기 위한 협력 방안을 함께 모색한다는 구상이다.

30일 KODATA에 따르면, 양사는 지난 29일 서울 서초구에 위치한 삼성증권 본사에서 이 같은 내용을 골자로 한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 중소·벤처기업, 스타트업 등의 자금 조달을 지원해 벤처투자 시장의 활성화를 뒷받침하고 정부의 생산적금융 활성화 기조에도 부응한다는 취지에서 마련됐다.

이에 양사는 KODATA가 보유하고 있는 1300만개 이상의 기업 정보와 데이터 분석 역량을 삼성증권의 투자금융(IB) 전문성과 결합해 협력사업의 공동 추진 전략을 모색할 방침이다. 또 ▷기업정보 활용 방안 연구 및 기획 ▷인적자원 연계 및 교류를 통한 비즈니스 최적화 등에도 협력키로 했다.

KODATA는 유망 기업을 발굴하고 투자를 지원하는 등 정부의 생산적 금융 확대 기조를 뒷받침하고 있다. 국내 최대 기업재무에서부터 신용정보와 비재무 지표인 특허·ESG(환경, 사회, 지배구조)·고용·R&D(연구개발) 등 다양한 빅데이터를 기반으로 기업의 성장성을 평가하는 ‘KOGPS(기업성장잠재력 서비스)’도 출시한 바 있다.

홍두선 KODATA 대표는 “중소‧벤처기업의 지속가능한 경영체계를 마련하고 정부의 생산적 금융 대전환을 앞당기는 마중물로서 역할을 하길 기대한다”면서 “KODATA는 앞으로도 벤처·스타트업의 성장과 자본시장의 선순환 구조 확립을 위해 노력하겠다”고 말했다.