매출 1조5223억·영업익 1202억 누적 전년비 5.9%·영업익 8.7%↑

AX전문기업 LG CNS가 인공지능(AI)과 클라우드 중심의 AX(인공지능 전환) 사업을 앞세워 3분기에도 순항했다. 미래 성장 동력으로 꼽히는 에이전틱 AI(Agentic AI)와 피지컬 AI(Physical AI) 분야에서 성과를 내며 기술 기업 전환도 속도를 높이고 있다.

LG CNS는 올해 3분기 연결기준 매출 1조5223억원, 영업이익 1202억원을 기록했다고 30일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 5.8% 증가하고, 영업이익은 15.8% 감소했다.

다만 누적 기준으로는 매출과 영업이익 모두 전년 동기 대비 늘어난 것으로 나타났다. 누적 매출액은 4조1939억원으로 전년 동기 대비 5.9%, 영업이익은 3399억원으로 같은 기간 8.7% 증가했다.

LG CNS의 실적을 견인한 것은 AI와 클라우드였다. AI와 클라우드의 3분기 누적 매출이 전년동기 대비 14.7% 성장한 2조4692억원을 기록했다.

AI 분야에서는 금융 및 공공 AX 사업 확대가 매출 성장에 기여했다. 특히 금융 영역의 AI·데이터 플랫폼 사업을 비롯해 외교부, 경기도교육청, 경찰청, 기상청, 인천국제공항공사, 한국해양진흥공사 등 주요 공공 분야 AX 사업을 잇따라 수주했다. LG CNS는 국가대표 소버린 AI 모델 ‘엑사원’(EXAONE), LG CNS와 코히어가 공동 개발한 초대형·경량형 LLM 등 다양한 AI 모델을 기반으로 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

클라우드 분야에서는 국내 대표 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 사업자로서 괄목할 만한 성과를 내고 있다. 국내 기업 최초로 해외 AI 데이터센터 사업을 수주한데 이어 베트남에서는 베트남우정통신그룹, 한국투자리얼에셋운용과 하이퍼스케일급 AI 데이터센터 개발 협업을 진행 중이다. 최근 대한항공 애플리케이션 현대화(AM) 사업도 성공적으로 마무리했다.

미래 성장 동력 확보를 위한 ‘에이전틱 AI’와 ‘피지컬 AI’ 사업도 순항 중이다. LG CNS는 기업용 에이전틱 AI 플랫폼 ‘에이전틱웍스’(AgenticWorks)와 업무혁신 서비스 ‘에이엑스씽크’(a:xink)를 출시해 에이전틱 AI 사업을 본격화하고 있다. 박혜림 기자