20년만에 속도붙는데 규제로 제동 투기과열지구 지정, 주민 “날벼락” 대출·분양제한에 조합설립 불투명 서울시 “예외조항·기금 지원 검토”

“정책 만드는 고위관료는 40억짜리 집에 산다면서요. 이 동네 40년 넘게 평생 산 사람들이 ‘비 오면 비 샐까’ 걱정 좀 안하게 재개발하려는 걸 왜 방해하려는 거죠? 그냥 여기서 죽을 때까지 살라고 하는 건지 분통이 터집니다.”(서울 구로구 가리봉2구역 주민)

서울 구로구 가리봉2구역(87-177) 일대는 7호선 남구로역 초역세권 위치지만 지하철을 나오면 곧바로 협소한 도로와 고갯길이 펼쳐진다. 노후도가 82%에 달하는 이곳은 좁은 방이 빽빽하게 들어선 주택들이 모여 있어 일명 ‘벌집촌’이라고도 불린다. 도시 산업화 시대에 공장 일자리가 많고 주거 비용이 저렴해 중국 동포들의 집단 거주지로 자리 잡은 지역이기도 하다.

현재 가리봉동 일대는 가리봉1, 구로동 728(모아타운)을 비롯해 6개 구역에서 총 8014세대 규모의 정비사업이 추진 중이다. 이 중 2구역은 2003년 뉴타운지구에 지정됐지만 2014년 해제돼, 최근 신속통합기획으로 20여년 만에 사업에 속도가 붙었던 곳이다.

신속통합기획을 통해 이 지역 기존 395호 주택을 1214세대 아파트(2031년 착공 목표)로 탈바꿈시키도록 준비 중이던 주민들은 정부 대책으로 또 다른 장벽을 마주했다. 이달 초 추진위원회 구성을 승인 받은 뒤 57%대 주민동의율(재개발 75% 필요)로 조합설립을 준비 중이던 차에 10·15대책으로 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정됐기 때문이다. 따라서 이 지역은 정비사업 분양 재당첨 제한(5년 이내), 대출 규제 강화 등과 함께 관리처분인가 이후(재개발)에는 조합원 지위 양도를 제한받게 됐다.

주민들은 거래 위축, 사업 지연으로 조합원 동의율이 떨어져 사업이 지연될 수 있다고 우려하고 있다. 현장에서 만난 80대 주민은 “30대 때 황톳길과 천막집이 있을 때 정착해 반백년 넘게 살았다”면서 “손주를 낳을 때까지 긴 시간이 흐를 동안 신문에 구역 지정, 해제 소식이 났지만 아직도 제자리다. 이번에는 진행이 돼야 하는데 걱정이 된다”며 한숨을 쉬었다.

지난 28일 주민 간담회 현장을 찾은 오세훈 서울시장은 “극적인 반전을 거듭하며 서울시가 용적률 인센티브, 용도지역 상향, 사업성 보정계수를 적용해 조합설립 직전까지 온 구역인 만큼 정부가 예외조항을 두는 것이 필요하다”고 말했다. 그는 “400가구가 1200세대 아파트가 되면서 주택 수가 3배로 늘어나는 곳”이라며 “곧 나올 서울주택진흥기금으로 사업 초기 자금을 지원할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.

주민들은 조합 설립은 물론 향후 분담금 및 금융비용 상승이 늘어날 것이라고 걱정하고 있다. 과거 뉴타운 사업을 추진할 때도 30% 이상이 반대하며 시행자인 LH(한국토지주택공사)가 사업을 포기한 전례가 있다.

최상길 추진위원장은 “(이번 대책으로) 이주비 대출의 LTV(주택담보인정비율)이 40%로 줄며 사업 여건이 악화해 사실상 날벼락을 맞았다”면서 “보상 차원에서라도 서울시가 임대주택 및 상가 비율을 줄이는 등 대책 마련에 나서달라”고 요청했다. 40대 한 주민은 “실수요자들도 지금 집 살 여력이 더 줄고 결국은 일반분양가의 하락, 주민 분담금의 상승으로 이어질 수 있다”면서 “주민들은 처음에도, 끝도 분담금이 걱정”이라고 하소연했다.

정부가 서울 전역에 대한 토지거래허가제 등 일괄적인 광역 규제를 발표하면서 가리봉동 일대 분위기는 눈에 띄게 가라앉았다. 이 지역에서 오래 중개한 한 공인중개사는 “이 동네는 싼 곳은 집 하나가 3억을 넘지 않는 지역인데 빌라 같은 곳도 5층이 넘으면 아파트로 분류된 곳들이 많아 (토허제로) 거래가 더 위축됐다”면서 “건설업 경기로 일대 인력 사무소도 힘들고 원룸조차 공실이 나오는 상황”이라고 토로했다. 김희량 기자