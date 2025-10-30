“비준·특별법 등 논의 필요”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당은 한미 관세협상과 관련해 “과거에도 대통령이 여야 대표들을 불러 중요한 내용에 대해서는 설명을 하고 협조를 구했기 때문에 이번에도 그런 과정이 있지 않겠나 생각한다”라고 30일 밝혔다.

문금주 민주당 원내대변인은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 국정감사대책회의를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 ‘국민의힘은 관세 협상에 대한 상세한 내용 설명과 과정에 대한 면밀한 공유가 있어야 비준에 협조할 수 있다는 입장을 밝혔다’는 말에 이같이 답했다.

문 원내대변인 국회의 관세 협상 후속 조치와 관련한 질문에는 “구체적인 논의는 없었고 국회 차원에서 뒷받침을 해야 하는데 한정애 정책위의장도 특별법 형태로 할지, 비준 형태로 할지는 논의해봐야 한다는 말을 했다”고 답변했다. 그러면서 “그런 부분을 정부와 좀 논의를 해봐야 할 것으로 보인다”고 덧붙였다.

최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장과 관련된 논란에 대해선 “원내에선 솔직히 무관심에 가깝다”며 “어제 박수현 수석대변인 말처럼 당대표가 위원장에 전화를 해 경위도 듣고 그 정도 하셨으면 어느정도 시그널을 받지 않았을까 싶다”고 말했다.

앞서 정청래 민주당 대표는 최 위원장이 국정감사 중 자신에 대한 보도를 문제 삼으며 MBC 보도본부장을 국감장에서 퇴장시킨 것과 관련된 논란이 불거지자, 최 의원에게 직접 전화해 경위를 파악했다.

박 수석대변인은 전날 오전 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “지난 과방위 국감 중 피감기관 증인을 퇴장 시킨 일에 대해서 정 대표가 상임위원장(최 의원)과 직접 통화했다”며 “경위를 파악하기 위한 것이었다”고 밝혔다.

그는 “당 대표가 직접 경위 파악을 위해 전화한 것 자체가 당 지도부의 염려, 국민의 염려를 전한 메시지”고 말했다. 그러면서 “경위 파악의 결과와 향후 지도부의 조치, 이 문제는 국감이 끝난 이후 여러가지 의견을 들어볼 것으로 생각한다”고 설명했다.