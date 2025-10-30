나진상가 19ㆍ20동 부지(특별계획구역10) 세부개발계획 결정 연면적 9만6708㎡, 지하7층~지상28층 규모 조성

[헤럴드경제=김희량 기자] 용산전자상가 일대가 미래 신산업 혁신 거점으로 탈바꿈한다.

30일 서울시는 전날 개최한 제5차 도시·건축공동위원회 수권분과위원회에서 용산전자상가지구 나진19·20동 지구단위계획구역 지정 및 계획 결정(안), 특별계획구역10 세부개발계획 결정(안)을 수정가결했다고 밝혔다.

대상지는 용산전자상가 동측에 있다. 도시·건축디자인혁신사업 공모에 선정된 사업으로 인간과 자연의 ‘공생(Symbiosis)’을 주제로 한 건축 디자인을 바탕으로 용산의 새로운 랜드마크가 조성될 전망이다.

이번 결정으로 대상지에는 지상28층 규모(연면적 9만6708㎡, 용적률 1,000%)의 신산업 용도(AIㆍICT 등) 업무시설과 문화및집회시설(갤러리) 등이 들어설 예정이다. 건축물의 1층부터 옥상까지 입체적으로 조성되는 공중공원과 저층부 개방공간 및 녹지공간을 확보해 주민들의 휴식과 여가 공간으로 활용할 계획이다.

사업시행자가 공공기여하는 공공시설 등 설치비용 약 724억원은 향후 서울시의 균형발전 및 정책사업에 투입될 예정이다. 시는 내년 상반기 건축 인허가 절차가 추진될 것으로 전망했다.

용산전자상가 일대는 나진상가10·11동(특별계획구역4), 12·13동(특별계획구역5), 14동(특별계획구역6), 15동(특별계획구역7) 17·18동(특별계획구역8)에 이어 이번 나진상가 19·20동(특별계획구역10)까지 총 11개 사업구역 중 절반이 넘는 6개 사업구역의 개발계획이 구체화됐다. 개발계획 수립을 준비하고 있는 2개 구역을 포함하여 총 11개 사업구역 중 8개 구역이 개발사업을 추진하고 있다.

개발계획이 확정된 6개 구역에는 업무시설 7개 동과 오피스텔 1개 동이 연면적 44만㎡ 규모로 조성될 예정이다. 향후 이 지역은 용산국제업무지구와 연계한 신산업 업무단지로 탈바꿈하여 서울의 미래도심으로 위상이 강화될 것으로 예상된다.

조남준 서울시 도시공간본부장은 “용산전자상가 일대의 개발 청사진이 순차적으로 완성되어 가고 있다”면서 “앞으로 이 지역이 서울의 도시경쟁력을 강화하는 신산업 혁신 거점으로 거듭날 것으로 기대된다”라고 말했다.