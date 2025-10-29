200여 명 참석해 영화 관람 … 이필형 구청장, 즉문즉설로 참여자들과 소통 31일까지 건강·주거 상담 등 ‘1인가구 소통주간’ 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 지난 27일 롯데시네마 청량리점 2관에서 1인가구의 사회적 관계망 형성을 위한 ‘소통 톡톡 시네마’를 개최했다.

이날 행사에는 1인가구 200여 명이 참여해 따뜻한 소통의 시간을 가졌다. 특히 ‘동대문 해결사, 이필형 구청장’ 즉문즉설 코너에서는 생활 속 궁금증부터 진로 고민까지 다양한 질문이 이어졌고, 구청장은 주민들의 이야기에 귀 기울이며 진솔한 답변으로 공감대를 이끌었다.

이필형 구청장은 “서로 나누는 작은 온기가 삶을 단단하게 만든다”며 “1인가구 맞춤 지원을 강화해 외로움의 벽을 낮추는 따뜻한 동행을 이어가겠다”고 말했다. 이어 참석자 전원은 영화 ‘빅 볼드 뷰티풀’을 함께 관람하며 공감과 치유의 시간을 보냈다.

이번 행사는 사회복지공동모금회 나눔공모사업의 일환으로 동대문구 지역사회보장협의체 1인가구분과가 주최, 가족센터·동부병원·정신건강복지센터·종합사회복지관·주거안심센터 등 지역 유관기관이 협력해 1인가구 지원 네트워크를 공고히 했다.

구는 이번 행사를 시작으로 10월 27일부터 31일까지 ‘1인가구 소통주간’을 운영한다. 기간 중 가족센터, 복지관, 병원 등 각 기관에서 문화체험·건강상담·주거상담 등 다양한 프로그램을 진행하며 1인가구 간 교류와 지역사회 연대를 강화할 예정이다.