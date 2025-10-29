ASPnet, 180여 개국 참여 국제 교육 네트워크

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산 강서구 부산소프트웨어마이스터고등학교(이하 부산소마고)가 유네스코학교네트워크(ASPnet, UNESCO Associated Schools Network) 국제조정자로부터 최종 승인을 받아 정식 회원교로 지정됐다고 29일 밝혔다.

이번 지정은 프랑스 파리에 위치한 유네스코 본부의 국제 심사 절차를 거쳐 이루어진 것으로, 2025년도 신규 회원교 중 부산에서는 유일하게 부산소마고가 선정됐다.

유네스코학교네트워크(ASPnet)는 전 세계 180여개국 1만1000여개 학교가 참여하는 국제 교육 네트워크로, 평화·인권·지속가능발전교육(ESD)·세계시민의식(GCED) 등을 핵심 가치로 삼고 있다.

부산소마고는 인공지능(AI)과 소프트웨어를 활용한 사회문제 해결 역량, 디지털 시민성 교육, AI 윤리 및 지속가능발전목표(SDGs)를 통합한 교육 실천 등에서 높은 평가를 받았다.

부산소마고는 ‘소프트웨어로 더 나은 세상을 만드는 인재 양성’을 비전으로 ▷AI 기반 사회문제 해결 프로젝트 ▷기후위기 대응 소프트웨어 개발 ▷디지털 리터러시 강화 프로그램 등을 운영해 왔다.

이번 국제 승인을 통해 부산소마고는 ▷회원교 간 공동 프로젝트 추진 ▷기후위기 대응 및 문화 다양성 교육 확대 등 글로벌 협력 활동을 본격적으로 추진할 계획이다.

김성율 부산소마고 교장은 “부산 유일의 ASPnet 신규 회원교로서 지속가능한 미래교육을 선도해 나가겠다”고 말했다.