[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 소프트웨어융합과 김성민(28)씨가 지난 24일부터 25일까지 AWS Korea 본사(서울 강남구 테헤란로)에서 개최된 ‘2025 NI2.0 AID 해커톤 대회’에서 최우수상을 수상했다고 28일 밝혔다.

이번 대회는 교육부와 한국연구재단이 주최하고 신산업특화사업 2.0 발전협의회가 주관했으며 전국 주요 전문대에서 선발된 학생들이 참가해 생성형 AI(Generative AI) 기술을 활용한 창의적 문제 해결 솔루션 개발을 주제로 실력을 겨뤘다.

김성민 씨는 지역사회 문제 해결을 위한 AI 기반 스마트 서비스 프로토타입을 기획·개발해 높은 평가를 받았다.

특히 AWS PartyRock과 Amazon Bedrock 등 최신 클라우드·AI 기술을 활용한 아이디어와 완성도 높은 구현력으로 심사위원들로부터 호평을 받았다.

이번 대회는 사전 온라인 교육과 오프라인 본선(무박 2일)으로 진행됐으며 참가자들은 AWS Skill Builder를 통한 생성형 AI 학습, 팀별 멘토링, 솔루션 고도화 및 발표 등을 통해 실무형 AI 역량을 강화했다.

김성민 씨는 “AWS와 AI 기술을 활용한 실전 프로젝트를 통해 많은 것을 배웠고 학교에서 배운 경험이 큰 도움이 됐다”며 “이번 경험을 계기로 인공지능 분야에서 더 깊이 있는 공부와 연구를 이어가고 싶다”고 소감을 밝혔다.

영남이공대 이재용 총장은 “이번 수상은 소프트웨어융합과 학생들이 산업 현장에서 바로 적용할 수 있는 실무 중심의 AI 역량을 전국적으로 인정받은 결과“라며 ”앞으로도 산업체와 연계한 프로젝트 기반의 교육을 강화하고 4차 산업혁명 시대를 선도할 창의융합형 인재 양성에 최선을 다하겠다“고 말했다.