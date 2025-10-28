농식품부 관세협상 ‘패싱’ 논란에는 “전혀 아냐”

[헤럴드경제=양영경 기자] 송미령 농림축산식품부 장관은 미국산 쌀 수입 쿼터를 늘리는 것에 대해 “불가능하다”고 밝혔다.

송 장관은 28일 국회 농림축산식품해양수산위원회의 농식품부 종합감사에서 국민의힘 강명구 의원의 관련 질의에 “국가별 쿼터를 저희 마음대로 조정할 수는 없다”면서 이같이 말했다.

앞서 국회 농림축산식품해양수산위 소속 국민의힘 의원들은 조현 외교부 장관이 국정감사에서 “국가별 쌀 수입 쿼터를 늘릴 수 있다”고 했다면서 조 장관에게 사과를 촉구한 바 있다.

조 장관의 발언이 정부의 기존 입장과 다르다는 지적에는 “외교부 장관은 협상 주체가 아니다”라고 답했다.

송 장관은 농식품부가 관세 협상에서 패싱 당하는 것이 아니냐는 질의에는 “전혀 아니다”라며 “(정부는) 공식적인 협상에서 처음부터 쌀과 쇠고기는 레드라인(한계선)이라고 강력하게 얘기했다”고 말했다.

이어 “쌀과 쇠고기는 레드라인이라는 것이 우리 정부의 일관된 입장”이라며 “(추가 개방을 위한) 공식적인 협의를 한 적이 없다는 말씀을 다시 드린다”고 재차 언급했다.

한국이 미국산 대두를 추가로 수입할 가능성에 대해서는 “(콩 수입 확대를 검토하는 것이) 전혀 아니다”라면서 “(중국이 사실상 미국산 대두 수입을 중단한) 미·중 간의 이야기에서 추측한 것이 아닌가 싶다”고 말했다.