[헤럴드경제=함영훈 기자] 핀란드 캐릭터인 무민 컨셉트로 장식한 호텔들이 일본에 생겨 눈길을 끈다. 무민밸리파크도 사이타마현에서 운영중이다.

일본의 프린스호텔(Prince Hotels & Resorts)은 무민 테마파크 ‘무민밸리파크(Moominvalley Park)’의 공식 오피셜 호텔 3개 지점을 운영하며, 무민 팬들을 위한 특별한 숙박 경험을 선보인다.

신주쿠 프린스호텔, 선샤인시티 프린스호텔, 가와고에 프린스호텔이 해당 오피셜 호텔로 지정되었으며, 각 호텔에서는 2025년 10월 25일부터 2026년 3월 31일까지 ‘무민 스페셜룸(Moomin Special Room)’을 한정 운영한다.

무민은 북유럽 감성을 대표하는 캐릭터로, 일본뿐 아니라 한국에서도 꾸준한 팬층을 보유하고 있다.

최근 몇 년 사이 서울·부산 등지에서 열린 ‘무민 전시’와 ‘무민 카페’, 팝업스토어 등이 큰 호응을 얻으며, 무민 굿즈를 수집하거나 무민 세계관을 여행으로 확장하려는 팬층이 늘고 있다. 프린스호텔의 이번 숙박 플랜은 이러한 무민 팬들에게 일본 현지에서 ‘무민의 세계관을 완성하는 여행’으로 이어질 것으로 기대된다.

각 호텔에서는 무민밸리파크 1데이 패스 교환권과 파크에서 제공하는 특별 선물이 포함된 숙박 플랜을 선보인다. 객실은 무민 캐릭터와 북유럽 디자인 요소로 꾸며져 있으며, 머무는 동안 무민의 세계관을 오롯이 즐길 수 있다.

신주쿠 프린스호텔(Shinjuku Prince Hotel)은 하루 1실 한정, 선샤인시티 프린스호텔(Sunshine City Prince Hotel)은 하루 2실 한정, 가와고에 프린스호텔(Kawagoe Prince Hotel) 은 하루 2실 한정으로 운영된다.

오피셜 호텔 숙박객에게는 다양한 특전이 주어진다. 무민밸리파크 인근의 ‘메츠빌리지(Metsä Village)’ 인포메이션 센터에서 티켓을 제시하면 ‘메츠빌리지 쿠폰북’을 받을 수 있으며, 파크 내 워크숍 ‘오리지널 뱃지 만들기’에서 오피셜 호텔 숙박객 전용 디자인을 선택할 수 있다. 파크 내 숍에서는 숙박객만 구매 가능한 한정 굿즈도 판매 중으로, 대표 아이템은 ‘오피셜 호텔 한정 무민 인형(6,000엔)’과 ‘스테인리스 2WAY 텀블러(2,750엔)’이다.

무민밸리파크는 도쿄에서 전철로 약 1시간 거리의 사이타마현 한노시에 위치해 있으며, 북유럽 감성의 자연 속에서 무민 캐릭터와 세계관을 체험할 수 있는 일본 유일의 테마파크다. 파크 운영 시간은 평일 10:00~17:00, 주말·공휴일 10:00~18:00이며, 1데이 패스는 어른 4,300엔, 어린이(4세~중·고등학생) 1,300엔이다.

프린스호텔의 한국 대표사무소인 에스마케팅 커뮤니케이션즈 관계자는 “한국에서도 두터운 팬층을 가진 무민 캐릭터를 중심으로 한 이번 테마 숙박 플랜은 가족 여행객과 젊은 세대 모두에게 특별한 경험을 선사할 것”이라며,“숙박과 테마파크, 라이프스타일 콘텐츠가 결합된 새로운 일본 여행의 즐거움을 제안한다”고 밝혔다.