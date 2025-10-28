‘한방’ 거래정보망·SH공사 부동산정보 연계키로

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국공인중개사협회가 서울주택도시개발공사(SH)의 손을 잡고 상업용 부동산 정보를 공유받기로 했다. 상호 연계를 통한 정보 접근성을 강화해 비주거용 부동산 거래 활성화를 꿰한다는 전략이다.

한국공인중개사협회는 지난 27일 서울 강남구 소재 SH 본사 회의실에서 SH와 ‘상업용 부동산 및 업무시설 공급 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다며 28일 이같이 밝혔다.

SH공사 보유 토지, 분양상가, 업무시설 등 비주거용 부동산 거래 활성화와 공인중개사의 역할 확대를 위해 추진된 이번 MOU에는 ▷SH공사 소유 수의계약 대상 토지 및 분양상가 매각시 거래금액에 따른 개업공인중개사 중개활동 지원▷씨드큐브 창동 등 업무시설 임대 공급 활성화 지원 협력▷협회 ‘한방 거래정보망’과 SH공사 부동산정보 시스템간 상호 연계를 통한 정보 접근성 강화 등의 내용이 포함됐다.

이날 MOU에서 김종호 한국공인중개사협회 회장은 “이번 협약을 통해 공공과 민간이 협력해 서울시 상업용 부동산 시장의 활력을 높이고, 개업공인중개사를 통한 공정하고 투명한 거래문화 정착에도 기여하게 될 것”이라고 밝혔다.