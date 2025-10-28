[헤럴드경제=장연주 기자] 부산의 한 분식점에서 200명에 달하는 식중독 의심 환자가 발생해 보건당국이 역학 조사에 나섰다. 손님들은 해당 분식점에서 김밥 등으로 먹었는데, 구토와 복통 등의 증상을 보여, 86명이 입원치료를 받은 것으로 알려졌다.

28일 부산 연제구에 따르면, 지난 19일 연제구에 있는 한 분식점에서 김밥 등을 먹은 손님 192명이 복통, 구토 등 식중독 증세를 보였다. 이 가운데 입원 치료를 받은 이들은 86명이다.

보건당국은 지난 20일 식중독 의심 신고를 처음 접수한 뒤 분식점을 방문해 식재료와 조리기구 등에서 검체를 채취하는 등 원인 분석에 나섰다.

분석 결과가 나오기까지는 일주일 가량이 소요될 예정이다.

보건당국은 유증상자가 많이 발생한 점 등을 고려해 3일간 영업 중단을 권고했다.

식당은 식재료를 폐기한 뒤 다시 구입하는 방식으로 시정 조치를 이행하고 방역과 소독 등을 실시했다.

다만 해당 식당은 당국의 권고에 따라 지난 20일부터 3일 동안 문을 닫았다가 다시 영업에 들어간 상태다.

현행법상 검체 분석 결과가 나올 때까지 영업 중단을 강제할 수 없다.

연제구는 검체 분석 결과가 나오는 대로 영업정지 등 행정처분을 검토할 계획이다.

연제구 관계자는 “검체 결과가 나오고 역학적 연관성을 종합적으로 검토한 뒤 행정처분 여부를 결정할 계획”이라고 말했다.