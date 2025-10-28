[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]전 세계 한민족 경제인들이 한자리에 모인 ‘제29차 세계한인경제인대회 및 2025 Korea Business Expo Incheon’이 27일 인천 송도컨벤시아에서 개막했다.

이 대회는 재외동포청 인천 개청 이후 처음으로 열리는 최대 규모의 국제 경제행사이다.

개회식에는 재외동포청, 산업통상자원부, 동반성장위원회, KOTRA 등 정부 관계자와 전 세계 74개국의 한인 경제인 등 1500여 명이 참석했다.

유정복 인천시장은 환영사에서 “세계 각국에서 활약하는 한상 여러분이 인천에 모인 것은 한민족 경제 네트워크가 새로운 도약의 시대로 나아가고 있음을 보여주는 상징”이라며 “인천은 세계 최고의 공항과 항만, 첨단 산업 인프라를 갖춘 글로벌 경제도시로 이제 한민족 경제의 중심이자, K-비즈니스 세계화의 출발점이 될 것”이라고 말했다.

이어 “이번 대회를 통해 재외동포 경제인과 국내 기업이 함께 성장하고 중소기업이 해외 진출로 이어지는 지속 가능한 협력의 길이 열리길 바란다”고 강조했다.

대회 기간 동안 송도컨벤시아에는 인천 기업 85개 사가 참여하는 수출상품 전시관과 ‘재외동포 인천방문의 해’ 홍보 부스가 운영된다.

또 투자유치설명회, 참가자 스탬프 투어, 배우자를 위한 웰니스 관광 프로그램, 인천시립무용단의 한국무용 공연 등 다양한 문화와 산업이 어우러진 프로그램이 펼쳐진다.