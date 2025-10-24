2019년식 이후 벤츠 전기차 플러그인하이브리드 전 차종 대상 전국 90% 이상 공용충전소서 편리한 충전 경험 제공 단일 충전요금 적용한 요금제도 선봬

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 벤츠 전기차 및 플러그인 하이브리드 차량 고객의 충전 경험을 강화하기 위해 통합 충전 서비스 ‘MB.CHARGE 퍼블릭’과 합리적인 단일 요금제 상품 ‘MB.CHARGE 퍼블릭 플러스’를 출시한다고 24일 밝혔다.

‘MB.CHARGE 퍼블릭’서비스는 기존 전기차 충전 서비스 ‘메르세데스 미 차지’에서 업그레이드된 벤츠 고객 전용 충전 솔루션으로, 충전 접근성, 합리적인 충전 요금제 및 디지털 서비스 등 충전 경험 전반에 걸쳐 고객 편의성과 만족도를 높이기 위해 기획됐다.

벤츠 전기차 고객들은 기존에도 국내 최대 충전 네트워크를 운영하는 GS차지비 및 로밍 파트너 충전소 등 전국 공용충전소의 약 90%를 이용할 수 있었는데, 이번 ‘MB.CHARGE 퍼블릭’ 서비스로 업그레이드된 멤버십 카드를 통해 한층 향상된 충전 편의성을 경험할 수 있게 됐다.

‘MB.CHARGE 퍼블릭’ 멤버십은 2019년식 이후 벤츠 전기차 및 플러그인 하이브리드 전 차종으로, 26년식 차량부터 우선 제공되며 이전 연식 차량 고객에게는 연내 순차 제공될 예정이다.

벤츠 코리아는 ‘MB.CHARGE 퍼블릭’ 서비스와 함께 전기차 고객들의 충전 부담을 낮출 수 있는 합리적인 단일 요금제 상품 ‘MB.CHARGE 퍼블릭 플러스’도 선보인다. 이 요금제를 이용하면 GS차지비 및 로밍 파트너 충전소에서 ㎾h당 완속 충전기는 199원, 급속 충전기는 299원의 단일 요금이 적용된다.

이를 통해 고객은 현재 운영 중인 GS차지비 충전소 이용 시 AC 충전은 약 32%, DC 충전은 약 10%, GS차지비 로밍 파트너 충전소 이용 시에는 평균 로밍 요금 대비 AC 충전은 약 48%, DC 충전은 약 22%까지 충전 비용을 절감할 수 있다 .

특히 2026년식 전기차 고객들에게는 플러스 요금제를 최대 1년간 무상으로 제공해 전기차 고객의 초기 충전 경험 만족도를 크게 높일 예정이다. 또한, 무상 제공 기간 만료 후에는 메르세데스-벤츠 스토어에서 해당 상품을 구매해 연장할 수 있다 .

벤츠 코리아는 이번 ‘MB CHARGE 퍼블릭’ 서비스를 출시하며 충전 관련 기능들을 ‘메르세데스-벤츠 애플리케이션’에 통합하고, 제공 정보 범위를 확대해 이용 편의성을 높였다. 이를 통해 고객은 하나의 애플리케이션에서 기존에 제공되던 ▷일렉트릭 인텔리전스 기반의 내비게이션 경로상 이용 가능한 충전소 위치 검색 ▷실시간 이용 가능 여부 ▷충전소 운영 시간 ▷예상 충전 소요 시간 등을 확인할 수 있다.

또한, 차량 내 인포테인먼트 시스템인 MBUX에서도 ‘메르세데스-벤츠 애플리케이션’에서 제공되는 주요 서비스들을 동일하게 이용할 수 있다. 이를 통해 고객은 차량 중앙 디스플레이에서 충전 관련 정보들을 바로 확인할 수 있으며, 특히 GS차지비 충전기를 이용하는 경우 실물 카드 없이도 차량 내 MBUX 인포테인먼트에서 회원 인증 및 요금 결제가 가능하다.