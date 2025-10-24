유엔의 날 기념, 삼성 글로벌골즈 앱 현황 공개 5천만 사용자, 광고 시청 등 통해 수익금 기부 삼성도 ‘매칭 펀드’ 운영으로 사회적 가치 실현

[헤럴드경제=박혜림 기자] 갤럭시 기기를 활용한 삼성전자의 사회 공헌 활동인 ‘삼성 글로벌 골즈’(Samsung Global Goals)가 유의미한 성과를 내며, 국제 평화와 안전 사회 건설 등에 긍정적인 영향을 끼치고 있다.

삼성전자는 ‘유엔의 날’인 24일을 맞아, 2019년 출시한 ‘삼성 글로벌골즈 앱’을 통해 지난 6여년 동안 총 2200만 달러(약 300억 원)를 기부했다고 밝혔다.

삼성 글로벌골즈 앱은 삼성전자가 유엔개발계획(UNDP)과 파트너십을 맺고 지난 2019년 출시한 플랫폼(앱)이다. 사용자들이 ▷양질의 교육 ▷기후 변화 대응 ▷깨끗한 바다 만들기 등 17개의 지속가능개발목표(Sustainable Development Goals)를 세우고 이를 달성하도록 돕기 위한 취지로 개발됐다. 기술과 사회적 가치가 결합된 대표적인 사례로, ‘유엔의 날’을 맞아 더 많은 사람들이 지속가능개발목표 달성에 동참할 수 있는 계기를 만들어 주고 있다.

사용자들은 앱을 통해 지속가능개발목표를 학습할 수 있는 것은 물론, 광고 시청을 통해 수익금을 적립한 뒤 이를 기부할 수도 있다. 또 직접 원하는 금액을 기부하는 것도 가능하다.

삼성전자는 특히 사용자의 광고 수익을 통한 기부금과 동일한 금액을 추가로 기부하는 ‘매칭 펀드’를 운영해 사회적 가치 실현에 힘을 보탰다. 모금된 기부금은 유엔개발계획이 지속가능개발목표를 지원하는데 사용됐다.

이러한 노력이 주목을 받으며 삼성 글로벌골즈 앱은 2020년, 출시 1년여 만에 100만 달러에 달하는 기부금을 모았다. 이후 5년 간 다양한 온정의 손길이 모이며 2200만 달러를 모금하게 된 것이다.

삼성전자에 따르면 2019년 8월 출시 이후 올해 9월 기준 글로벌골즈 앱의 월간 활성 사용자 수는 5000만 명 이상이다. 사용자들은 17개의 지속가능개발목표에서 ▷빈곤 종식 ▷기아 종식 ▷깨끗한 물과 위생 ▷건강과 웰빙 ▷양질의 교육 등 순으로 관심을 보이고 있다.

사회적 가치와 기술 혁신이 결합한 삼성 글로벌골즈 앱은 최근까지도 여러 국제 어워드에서 수상하며 지속적인 주목을 받고 있다.

2020년 세계 최대 가전제품 전시회 CES에서 ‘혁신상’을 수상한 것을 시작으로 2022년 ‘소셜 임팩트 어워드’(Social Impact Awards) 명예상, 2024년 ‘앤썸 어워드’(Anthem Awards)에서 ‘파트너십과 협업-책임감 있는 기술’ 부문 동상을 수상했다.

한편 유엔의 날은 유엔이 공식 출범한 1945년 10월24일을 기념하기 위해 지정한 날이다. 국제 평화와 안전한 사회 건설이라는 사회적 가치의 일환으로 지정됐다.