주 7회 운항, 제주공항서 오후 10시 15분 출발 189석 규모의 항공기 투입 무료 위탁 수하물 15㎏ 기본 서비스 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어가 지난 23일 제주국제공항에서 제주~타이베이 노선 운항을 기념해 취항식을 진행했다고 24일 밝혔다.

주 7회 일정으로 운항하는 제주~타이베이 노선은 제주공항에서 매일 오후 10시 15분에 출발, 현지 시각으로 오후 11시 50분 타이베이에 도착하고 현지에서는 다음 날 오전 2시 50분에 출발한다. 제주~타이베이 노선에는 189석 규모의 항공기가 투입되며, 탑승객에게는 무료 위탁 수하물 15㎏이 기본 서비스로 제공된다.

이날 취항식은 진에어 임직원들이 참석해 운항 및 객실승무원에게 꽃다발을 증정하고 기념사진을 촬영하는 순서로 진행됐다.

타이베이는 제주공항에서 출발해 약 2시간 30분이면 도착할 수 있고, 대만에서 제주까지는 약 2시간 15분이 소요됨에 따라 대만 관광객에게도 이동 편의성이 증대될 것으로 기대된다.

이번 노선 운항은 최근 급증하는 대만 관광객 수요에 대응하기 위한 전략의 일환이라는 게 항공사 측의 설명이다. 실제로 한국관광공사에 따르면, 올해 상반기 대한민국을 방문한 대만 국적 여행객은 약 86만 명으로 지난해 같은 기간보다 약 26% 증가하며 방한 외국인 관광객 중 세 번째로 높은 비중을 기록하고 있어, 대만 시장의 중요성이 더욱 높아지고 있다.

진에어 관계자는 “이번 취항으로 대만 관광객에게 제주의 아름다움이 알려지고 제주 관광이 더욱 활성화되는 기회가 되길 바란다“라고 말했다.