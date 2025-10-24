[헤럴드경제=최은지 기자] “이제 불치병도, 난치병도 아니다”

할리우드 스타 록 허드슨, 영국의 록그룹 ‘퀸’의 프레디 머큐리까지. 일병 ‘죽음의 병’으로 불리는 후천성 면역 결핍증, 에이즈(AIDS)에 감염돼 유명을 달리한 스타들이다.

이제 에이즈는 더 이상 ‘불치병’이 아닌 시대다. ‘난치병’도 아닌, 완치가 가능해 질 수 있다는 기대감이 나온다. 그것도 국내 회사가 개발 중인 인간 면역결핍 바이러스(HIV) 치료제 후보물질이 ‘완치’의 길을 개척하고 있다.

동아쏘시오그룹 계열사인 에스티팜이 HIV 치료제로 개발 중인 혁신신약 후보물질 ‘STP0404(성분명 피르미테그라비르)’의 임상 2a상 시험 중간 분석 결과가 조만간 공개될 전망이다.

이번 결과에서 유효한 데이터를 확보한다면 세계 최초로 에이즈 ‘완치’를 가능하게 할 ‘혁신신약’인 만큼, 전 세계의 이목이 집중되고 있다.

에스티팜은 STP0404의 임상2a상 시험 중간 분석 결과를 내달 글로벌 학회 ‘IDWeek’에서 발표하기 위해 초록을 제출했다고 20일 밝혔다. 초록 채택 여부는 9월 초에 결정될 예정이다. 초록이 채택된다면 오는 10월19일부터 22일까지 미국 조지아주 애틀랜타에서 열리는 ‘IDWeek 2025’에서 발표하게 된다. IDWeek는 미국감염병학회(IDSA), 의료역학회(SHEA), HIV의학회(HIVMA), 소아감염병학회(PIDS)가 주최하는 세계 최대 규모 감염병 학회다.

에이즈 HIV바이러스 감염으로 나타나는 증상들을 말한다. HIV가 몸속에 침입해 면역세포를 파괴, 면역기능을 떨어뜨려 각종 감염성 질환과 종양이 발생해 사망에 이르게 된다. 주로 성행위, 감염자의 수직 감염, 수혈 등으로 전파된다. HIV감염 후 에이즈 증상이 나타나지 않는 ‘무증상기’가 평균 약 8~10년 동안 지속되기도 하고, 증상 발견기에 접어들면 체중감소, 피로, 식욕부진 등 초기 증상에서 이후 면역세포(CD4+ T)수에 따라 기회감염 또는 악성종양의 질환이 나타나는 후기 증상기를 거친다.

STP0404는 에스티팜의 주력 파이프라인으로, 에이즈를 유발하는 HIV-1 바이러스를 ‘완치’하는 치료제로 주목받고 있다. 기존 HIV 치료제는 대부분 항바이러스 단백질의 효소를 직접 억제할 뿐, 병을 치료하지는 못했다.

STP0404는 알로스테릭 HIV-1 인테그라아제 저해제(ALLINIs)로, 바이러스 복제 주기를 간접적으로 무너뜨리는 새로운 기전이다. 이 기전으로 인체 대상 임상 시험에 들어간 후보물질은 STP0404가 유일해, 계열 내 최초(First-in-Class) 신약으로 개발되고 있다. 개발에 첫발을 떼는 시점부터 ‘Clinical Trials Arena’에서 2024년 주목해야 할 HIV 임상시험으로 꼽을 정도로 기대감이 높다.

앞서 같은 계열로 연구에 참여했던 글로벌 기업들은 초기 임상에서 간독성과 낮은 효능 이슈로 개발을 포기했다. 에이즈 치료제에서 선두를 달리고 있는 글로벌 빅파마 길리어드사이언스는 같은 기전의 후보물질을 개발했으나, 안전성 문제로 전임상 단계에서 연구를 중단한 바 있다.

반면 에스티팜은 기존 약물 물질의 구조적 단점을 분석해 간독성을 피하는 방식으로 분자 구조를 설계했다. 만 18~45세 건강한 남성 65명을 대상으로 진행한 글로벌 임상 1상에서는 간독성과 신장 독성 등 주요 부작용이 나타나지 않는 것을 확인했다.

임상 2상은 ‘HIV-1에 감염되고 처방을 받지 않은 성인(Treatment-Naive Adults)’에서 ‘HIV-1에 감염되고 1회 이하 처방을 받은 성인 대상자’도 포함하도록 모집 집단을 확장하고, 연구기간을 단축할 수 있도록 변경승인을 받았다. 모집 집단을 넓히면서 임상 속도로 빠르게 진행하고 있다. 임상 2a상은 HIV-1 환자 36명을 대상으로 진행 중이며, 이번에 제출된 초록에는 코호트 1·2 총 16명의 환자 데이터가 담겼다.

에이즈는 장기간 관리해야 하기 때문에 평생 약을 먹어야 해 내성이 생기는 부작용 문제로 다른 기전의 약물을 사용하는 것이 일반적이다. 따라서 새로운 기전인 STP0404는 기존 에이즈 치료제를 사용하는 환자들에게 새로운 치료옵션이 될 수 있다는 강점이 있다.

바이러스 RNA를 DNA로 바꾸는 과정을 억제하는 NRTI 약물이나, 바이러스가 단백질을 잘라 조립하는 과정을 방해하는 약물인 PI 계열들과도 병용 가능성도 확보했다.

이번 임상 2a상에서 유효한 데이터를 확보한다면 글로벌 빅파마들과 본격적인 라이선스 아웃 논의도 시작될 것이라는 전망이 나온다. 글로벌 시장조사기관 리서치앤드마켓에 따르면 글로벌 HIV 치료 시장 규모는 연평균 1.42% 성장해 2030년 254억9000만달러(약 35조원)로 성장할 전망이다.

에스티팜 관계자는 기술이전 가능성에 대해 “다양한 가능성을 두고 개발 중”이라며 “혁신적인 치료제 개발을 통해 고통받는 환자분들의 삶에 도움이 되도록 노력하겠다”고 말했다.