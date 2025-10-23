국힘, 김현지 부속실장 법사위 증인 채택 요구…與 반대로 부결 “가족공동체 아니냐”vs“흠집내기”

[헤럴드경제=윤호 기자] 국회 법제사법위원회의 서울고등검찰청 등에 대한 국정감사 직전 전체회의에서 김현지 대통령실 제1부속실장의 국정감사 출석 여부를 놓고 여야가 공방을 벌였다.

더불어민주당은 국감 출석 대상이 아닌 김 실장을 국감장에 불러내는 것은 국민의힘이 근거 없는 ‘낭설’에 기반해 불필요한 정쟁을 유발하려는 것이라며 반대했다.

국민의힘은 김 실장과 이재명 대통령의 관계를 영화 ‘아수라’ 등장인물들에 빗대면서 이 대통령 관련 재판에 관여했다는 의혹이 제기된 김 실장이 국감에 출석해 해명해야 한다고 주장했다.

박지원 민주당 의원은 “김 실장이 대통령실, 국가안보실 등을 다루는 운영위가 아닌 법사위에 증인으로 출석하는 것은 부적절하다”고 말했다.

이어 국민의힘 의원들을 향해 “김현지는 여성이다. 그분한테 ‘이 대통령과 내연 관계다’, ‘김정일 딸이다’, ‘북한에 돈을 제공했다’ 등 낭설을 퍼뜨리는 게 바로 당신들”이라고 비판했다. 박 의원은 이 과정에서 김대중 정부 비서실장을 지낼 당시 자신을 향해서도 ‘모 탤런트와 내연 관계’ 등 낭설이 있었다고 말하기도 했다.

같은 당 김용민 의원은 “정권 초기부터 정권 흔들기에만 몰두하는 국민의힘 의원들은 정신 차리라”며 “이재명 정부에 대한 흠집 내기 목적을 가진 증인 신청이라고밖에 보이지 않는다. 필요하면 운영위에서 하시라”고 거들었다.

반면 나경원 국민의힘 의원은 “김현지 실장을 반드시 증인으로 불러야 한다. 지난 국감장에서 (김 실장이) 이화영의 변호사를 사임시킨 것이 나오지 않았느냐”며 “이 대통령과 김 실장은 피보다 진한 ‘가족 공동체’ 아니냐”고 주장했다.

나 의원은 이 대통령 친형 강제 입원 사건 판결문, 성남시의회 문서 등을 거론한 뒤 “영화 아수라에서 안남시장 박성배의 험한 뒷일을 해준 사람이 한도경”이라고 말하면서 “아수라의 박성배·한도경 관계가 이재명·김현지 관계로 치환되는 것이 아닌가”라고도 했다.

같은 당 송석준 의원은 “김 실장이 떳떳하게 국회로 나오셔서 본인 입장과 세간의 의혹을 풀어줄 의무가 있고 책임이 있다”고 말했다.

국민의힘은 이날 김 실장을 비롯해 이상호·설주완 변호사도 국감 증인으로 신청했다. 이 변호사는 김용 전 민주연구원 부원장의 불법 대선자금 수수 사건 변호를 맡았고, 설 변호사는 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호를 맡았다가 사임했다.

하지만 다수 의석의 민주당이 반대하면서 해당 안건은 부결됐다.