재무·구조개혁 연계 및 공동성명서 만장일치 채택 인천플랜, 향후 5년간 AEPC 재무장관회의서 논의 다음주 정상회의 선언에도 디지털·AI 등 포함될 듯

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 23일 “중국과 미국이 주도하는 인공지능(AI)이 두 나라만의 리그로 끝난다면 나머지 대부분의 나라가 AI·디지털에서 소외 받게 되고 그에 따른 격차는 큰 문제로 남을 수 있다”고 지적했다.

구 부총리는 이날 인천 영종도에서 개최된 ‘제32차 APEC 재무장관회의 및 제4차 구조개혁장관회의’ 합동 기자회견에서 “APEC 재무장관회의나 구조개혁 장관회의에서 AI가 이렇게 화제로 대두된 적은 처음”이라며 이같이 밝혔다.

지난 21일부터 3일간 열린 APEC 재무·구조개혁장관회의에서는 한국이 제안한 AI·디지털 전환 등이 주요 정책협력 방안으로 논의됐다. 향후 5년간 회의의 논의 방향과 주제를 담은 중장기 로드맵으로 채택된 ‘인천플랜’도 AI 기술패권 경쟁 등에 대응해 역내 정책 공조를 강화하는 내용에 초점이 맞춰졌다. 인천플랜은 혁신, 금융, 재정정책, 접근성과 기회 네 개 주제로 구성돼 있다.

구 부총리는 “AI나 디지털 전환에 신경을 쓰지 않으면 국가 간 격차가 너무 커질 수 있다는 점에서 우리가 (의제를) 제기한 것”이라며 “향후 5년간 재무장관회의에선 이를 어떻게 구현할 것인지에 대한 구체적인 작업을 하게 될 것”이라고 했다.

APEC 회원국 간 재정정책에 대한 논의와 관련해서는 “지금 AI·디지털 전환 문제로 인해 재정의 지속가능성은 선진국이든 후진국이든 굉장히 어렵다”면서 “접근성도 높여야 하고 인프라도 깔아야 하는 등 다양한 정책을 해야 한다는 고민들이 제기됐다”고 설명했다.

이어 “한국은 1990년대 말에 초고속망을 깔아놨기 때문에 인터넷 인프라조차도 구축돼 있지 않은 역내 국가에 비해서는 모범이 된 것 같다”며 “그래서 태국 등 다양한 나라에서 한국의 AI 대전환에 대해 굉장히 관심이 높았다”고 소개했다.

구 부총리는 이번 회의의 성과와 의의에 대해 “재무장관회의와 구조개혁장관회의에서 공동 성명서가 만장일치로 다 채택이 됐고, 구조개혁장관회의에서는 두 개의 부속서까지 채택되는 큰 성과가 있었다”며 “인천 플랜은 네 가지 주제에 대해 채택이 됐고 향후 5년간은 APEC 회의에서 계속 발전시킬 수 있는 작업이 이뤄진다는 의미가 있었다”고 말했다.

재무장관회의와 구조개혁 장관회의가 동시에 개최된 것에 대해선 “구조를 혁신하는 데는 재정과 금융이 뒷받침돼야 하므로 두 가지를 최초로 연계한 것은 의미가 있다”면서 “또 민간과 구조개혁, 재무장관회의를 연계하면서 민간의 아이디어가 정부 쪽에 전달이 되도록 한 점도 특징”이라고 설명했다.

구 부총리는 또 “AI 대변화와 각국의 인구가 줄어드는 상황 속에서 어떻게 성장을 이끌고 어떻게 성장의 과실을 같이 나눌 것인지를 포함해 성장과 분배의 선순환을 다뤘다는 점에서 가치가 있다”고 평가했다.

구 부총리는 이날 모두발언에서 “경주에서 개최될 APEC 정상회의를 앞두고 21개 APEC 회원이 만장일치로 이뤄낸 합의여서 그 의미가 더 크다”며 “이번 APEC 재무·구조개혁장관회의에서 도출된 성과와 논의의 흐름이 APEC 정상회의의 실질적 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.

이날 기자회견에 배석한 이지윤 외교부 고위관리는 ‘정상회의와의 연계성’에 대해 “올해 주제와 중점 과제인 연결·혁신·번영을 바탕으로 디지털과 AI 등 주제가 정상회의 선언에 핵심으로 들어가게 된다”며 “‘AI 이니셔티브’라는 한국 의장국 자체의 성과물로서 별도 성명을 준비 중이고 인구 문제도 또 하나의 성과 문서로 들어간다”고 설명했다.