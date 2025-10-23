숙박 최대 36%·차량대여 평일 60% 할인…비급여진료 49%까지 건설근로자공제회, 민간 제휴 확대…“현장노동자 실질 복지 강화”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 건설근로자들이 숙박·렌터카·의료 서비스 등 생활 전반에서 폭넓은 복지 혜택을 누릴 수 있게 됐다.

건설근로자공제회는 23일 건설노동자 전용 복지제휴를 대폭 확대해 호텔, 차량, 의료 분야 할인 혜택을 강화한다고 밝혔다.

공제회는 국내 주요 관광지 호텔과 업무 제휴를 맺고 건설근로자 전용 객실 요금을 인터넷 최저가보다 최대 36% 낮췄다.

지난 5월 속초 ‘라마다속초호텔’, 6월 부산 ‘윈덤그랜드부산’·‘호텔농심’ 등과 제휴를 체결한 데 이어, 9월 여수 ‘라마다프라자여수’·‘한옥호텔오동재’, 10월 경기 양평 ‘블룸비스타호텔앤컨퍼런스’, 제주 ‘캠퍼트리호텔앤리조트’, 그리고 ‘라한호텔그룹(경주·전주·포항·울산·목포)’까지 참여했다.

전국 5000여 개 쏘카존에서 차량 대여 요금의 평일 60%, 주말 50%가 할인된다. 외제차·캠핑카를 제외한 모든 차종에 적용되며, 공제회 법인회원 전용 QR코드 또는 링크를 통해 가입·인증 후 이용할 수 있다.

의료 부문에서는 서울메디컬과 협약을 맺고, 전국 260여 개 협력병원에서 치과·안과·피부과 등 비급여 진료를 최대 49%까지 할인받을 수 있다.

권혁태 건설근로자공제회 이사장 직무대행은 “건설현장에서 땀 흘리는 근로자들이 일상 속에서도 실질적 복지 혜택을 체감할 수 있도록 다양한 민간기업과 협력을 넓혀가겠다”고 말했다