오는 26일까지 진행…15개 카페 브랜드 참여

[헤럴드경제=신현주 기자] 현대백화점 판교점이 커피 페스타를 연다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 오는 26일까지 진행된다. 지하 1층부터 지상 9층까지 각 층에 있는 카페 브랜드가 참여한다.

행사 참여 브랜드는 이탈리, 필아웃커피, 공차, 사라베스, 키페키츠네, 매트블랙, 더커피, 펠른, 카페몬지 등 총 15개 브랜드다. 행사 기간 15개 브랜드 매장을 방문해 각 매장의 시그니처 메뉴를 마시는 고객에게는 총구매 고객의 50%를 현대백화점그룹 통합 멤버십 H포인트로 제공한다.

또 행사 참여 고객을 대상으로 경품 이벤트도 진행한다. 드롱기 반자동 커피머신&그라인드 세트(2명), 네스프레서 버츄오 팝 본품(8명), 서울 카페쇼 입장권(45명) 등 다양한 경품이 제공된다.

현대백화점 관계자는 “주변에 다양한 기업들이 많이 자리 잡은 판교점 특성상 점심 식사 후나 퇴근 후에 백화점에 들러 카페에서 여유로운 시간을 갖는 고객들이 많다”며 “커피와 잘 어울리는 계절을 맞아 이번 행사를 준비했으며, 앞으로도 이색적인 행사를 다양하게 기획해 고객 혜택을 늘리겠다”고 말했다.