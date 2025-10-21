여름철 취약계층 위기가구 발굴·지원 우수사례 공유

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부는 22일 정부세종청사 12동 대강당에서 ‘찾아가는 보건복지서비스 맞춤형 심화 컨설팅 성과공유회’를 개최한다고 21일 밝혔다.

이날 행사는 스마트복지안전공동체추진단이 주관하고 전국 시도, 시·군·구 사회복지 담당 공무원, 보건사회연구원, 학계 교수 등 250여 명이 참석한다.

행사는 지방자치단체가 수립한 찾아가는 보건복지서비스 기본계획이 체계적으로 추진될 수 있도록 학계·연구기관 전문가로 구성된 모니터링단이 전국을 순회하며 진행한 컨설팅 성과를 공유하고 향후 추진 방향을 함께 고민하기 위해 마련됐다.

성과공유회에서는 보건사회연구원 김가희 센터장이 2025년 찾아가는 보건복지서비스 컨설팅 운영결과 및 성과에 대해 발표하고, 추진단이 지자체의 주요 애로사항에 대한 답변 및 정책방향을 제시한다.

지자체 우수사례로, 10년간 폐차 내에서 홀로 지내며 사회적 고립 상태에 놓여 외부와의 접촉을 차단하고 일상생활이 어려운 50대 남성을 구조해 일상으로 복귀시킨 제주시 사례가 소개된다.

이와 함께 사회적 고립 위험이 있는 가구의 선제적 확인과 위기 상황에 신속히 대응하기 위해 행정안전부와 우정사업본부가 추진하는 위기가구 안부 살핌 서비스 추진 성과 발표(김정욱 우정사업본부 사무관), 복지 사각지대 위기가구 발굴지원 방향모색을 위한 전문가 특강(이상우 목원대 교수)이 진행된다.

마지막으로, 중앙-지방 간 찾아가는 보건복지 정책의 조정과 소통 창구 등 가교역할을 하기 위해 각 지자체 현장 공무원으로 구성된 ‘찾아가는 보건복지서비스 모니터단’에게 위촉장을 수여한다.

향후 추진단에서는 지자체 컨설팅 결과, 담당 공무원들의 건의 사항과 의견들을 2026년 추진단 신규 정책으로 반영하고, 복지부·소방청·경찰청 등 관련 부처 및 지자체와 긴밀하게 협업해 나갈 예정이다.

구본근 행안부 스마트복지안전공동체추진단장은 “이번 성과공유회를 계기로 지자체별 우수사례가 전국으로 확산해 더욱 촘촘한 복지안전망이 구축될 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.