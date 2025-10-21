올해 16회로 10월 25일 왕십리광장에서 전통과 트렌드가 어우러진 ‘청소년 축제’ 개최 밴드, 댄스 등 청소년 동아리 공연 및 체험부스, K-콘텐츠 코스튬존 등 즐길거리 가득

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 25일 왕십리광장에서 성동구 대표 청소년 축제인 ‘2025 K-난장판’을 개최한다.

올해로 16회를 맞이한 청소년 축제는 직접 청소년들이 기획하고 참여하는 방식으로, 매년 참신한 주제와 다양한 프로그램으로 청소년과 지역사회로부터 큰 관심과 호응을 얻고 있다.

이번 ‘2025 K-난장판’은 ‘전통과 트렌드가 어우러진, 청소년이 만들어가는 K-컬처의 장’을 주제로 진행되며, 성동청소년문화의집 및 시립성동청소년센터 주관으로 성동구청소년상담복지센터, 성동구학교밖청소년지원센터 등 유관기관들과 협력해 청소년의 꿈과 열정을 지원하고자 한다.

행사는 오후 12시 30분부터 성동청소년상 및 청소년유공자상 표창 수여를 시작으로 청소년 동아리 공연무대 등 본격적인 행사가 진행된다. 공연무대는 밴드, 댄스, 역사 뮤지컬 등 다양한 분야로 구성해 청소년들이 그간 갈고 닦은 끼와 재능을 마음껏 뽐낼 예정이다.

또 부대행사로 ▲ 체험부스 운영 ▲ K-콘텐츠 코스튬존 ▲ 포토존 ▲ 이벤트등이 운영된다. 특히 K-콘텐츠 코스튬존에서는 코스튬 의상을 직접 입고 추억을 남길 수 있는 포토존 이벤트를 진행해 참가자들의 즐거움을 더할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “청소년들이 즐기는 콘텐츠가 글로벌 열풍을 만들어 가는 힘이라고 생각한다”며 “앞으로도 청소년들의 건강한 여가문화와 형성과 다양한 체험활동을 위해 힘쓰겠다”고 말했다.