[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 지난 17일부터 19일까지 2박 3일간 영천댐오토캠핑장에서 K-water와 함께하는 ‘제2회 영천댐 캠핑페스티벌’을 진행했다.

이번 캠핑대회는 전국 카라반 동호회원 등 180팀 500여명의 캠퍼와 가족 등이 참가했다.

행사는 보현산별빛축제, 한약축제, 와인페스타 등 영천시 통합 축제와 연계해 영천관광 홍보와 함께 캠핑 가족들에게 큰 즐거움을 선사했다.

또 지난 6월 한국수자원공사 포항권지사, 영천시의 댐주변지역지원사업 추진을 위한 상호 협력 업무 협약 체결에 따른 지역사회와 상생 협력 강화를 위한 행사로 진행돼 의미를 더했다.

특히 이번 행사에서는 투어버스를 운영함으로써 지역의 수려한 자연환경, 문화유산, 승마체험장 등을 관광객들에게 알리며 영천을 관광 자원·명소화하는 데 포커스를 맞췄다.

또 캠핑카 및 차박용 차량 전시와 캠핑 요리 교실, 캠핑 기초·안전 교육, 가족 힐링 콘서트, 영천에서 장보기 영수증 이벤트(공정캠페인) 등 다양한 볼거리도 참가자들에게 즐거움을 선사했다.

김진 K-water 포항권지사장은 “이번 행사는 최근 영천시와 체결한 상생 가치 실천 업무협약과 연계한 행사라는데 의미를 더했다”며 “K-water 특화 콘텐츠로 댐주변지역 경제 활성화를 위해 힘쓰겠다”고 말했다.