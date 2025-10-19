손병복 군수, 경북전문대 울진캠퍼스서 특강… “미래 복지 주역으로 성장하길”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군은 지난 15일 경북전문대학교 울진 캠퍼스에서 ‘지역복지 활성화를 위한 울진군수 초청 간담회’를 열고 사회복지과 재학생들과 소통의 시간을 가졌다.

이번 간담회는 RISE(지역혁신플랫폼) 기반 지역복지 활성화와 산학 협력 강화를 위해 마련된 자리로, 사회복지과 교수진과 재학생 등 80여 명이 참석했다.

손병복 군수는 ‘미래를 향한 우리의 도전’을 주제로 한 특강에서 자신의 공직 경험과 비전을 나누며, 학생들과 지역 복지의 발전 방향에 대해 다양한 의견을 교환했다.

특히 군수와 학생들이 직접 대화하는 시간을 통해 지역사회가 필요로 하는 인재상과 사회복지 현장의 현실적 요구를 공유하며, 청년들이 취업 준비와 진로 설정에 실질적인 도움을 얻을 수 있는 의미 있는 자리로 이어졌다.

손병복 군수는 “학생들이 지역 복지의 주체로 성장해 나가길 기대한다”며 “미래 복지 인재들이 현장에서 역량을 발휘할 수 있도록 울진군은 교육기관과의 협력과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

이번 간담회를 계기로 울진군은 지역대학과의 협력 네트워크를 확대하고, 청년 인재들이 지역사회 복지 현장에 안정적으로 정착할 수 있는 기반 마련에 더욱 힘쓸 계획이다.