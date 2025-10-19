11월 9일 해누리타운에서 구민 250명 대상 무료 자동차 정비교실 열려 자동차 기본 지식부터 타이어 공기주입 등 셀프정비요령까지 한번에!

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 오는 11월 9일 오전 해누리타운에서, 운전자들이 꼭 알아야 할 자동차 기본 지식을 쉽고 실생활에 바로 적용할 수 있도록 배우는 ‘자동차 정비교실’을 무료로 운영한다.

이번 교육은 자동차 운행 중 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고 사고 발생 시 대처 능력을 높이며, 올바른 운전 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 해누리타운 2층 해누리홀에서 이론 수업을 진행 후 지하 주차장에서 실습을 병행하는 방식으로 운영된다.

교육은 먼저 ▲자동차의 기본 구조와 관리 요령 ▲교통사고 및 차량 고장 시 대처 방법 ▲올바른 운전 습관 등 실생활에 바로 적용할 수 있는 내용을 PPT 자료를 활용해 쉽게 이해하는 이론 수업으로 시작된다.

이어지는 실습에서는 지역 내 정비업체를 운영하는 서울시자동차전문정비조합(CarPos) 양천구 지회 회원들의 풍부한 현장 경험과 전문 지식을 바탕으로 ▲오일·부동액 점검방법 ▲벨트류 및 배터리 점검 교육 ▲타이어 공기주입 방법 등 차량의 핵심 관리 요령을 직접 체험해 보는 특별한 시간으로 마련될 예정이다.

정비교실 참가 신청은 선착순 250명을 대상으로 10월 20일부터 11월 7일까지 진행되며, 참여를 원하는 주민은 누구나 양천구청 홈페이지 통합예약포털에서 신청하거나 교통과로 전화 접수하면 된다.

2017년 시작된 양천구 자동차 정비교실은 지금까지 총 2000명의 수강생을 배출해 주민들에게 필요한 실속형 강좌로 자리매김하고 있다.

아울러 구는 매년 명절 연휴를 앞두고 자동차 무상점검 서비스를 제공하고 있으며, 최근 2년간 총 789대의 차량이 점검을 받는 등 참여가 꾸준히 증가해 올해 무상점검 대상 차량을 기존 380대에서 400대로 확대 운영했다.

이기재 양천구청장은 “이번 교육을 통해 모든 자가운전자들이 자동차에 대한 유용한 지식과 정보를 쉽게 익히고 안전하게 운전할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 구민이 안심할 수 있는 안전한 교통환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.